Comercios de barrio sufren caídas en las ventas y faltantes de productos

Este miércoles 6, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, denunció que tras el convulsionado fin de semana que vivió el país por el recambio en el Ministerio de Economía y los movimientos del dólar; los mayoristas y proveedores aumentaron sus productos “entre el 10 y el 15%, tanto en comestibles, como en limpieza y perfumería”.

PERFIL consultó a Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, quien señaló que su sector todavía no sufrió ese impacto en las facturas, pero desde ya se preparan para que así sea. “Nosotros no estamos sufriendo grandes aumentos. Obviamente en productos en los que hay faltantes sí, como el azúcar y el aceite, que se han visto alcanzados por la crisis del gasoil. Pero los hipermercados también están sufriendo lo mismo con esos víveres y nosotros no somos ajenos a esto”, señaló.

El cimbronazo económico suscitado por la convulsionada situación política, fundamentalmente en el interior de la coalición gobernante, se hace sentir en distintos sectores de la economía del país, donde prima la incertidumbre y desde ya, se preparan para aumentos de precios generalizados en mayoristas y supermercados.

“Los aumentos que nos alcanzan a nosotros son normales. Vienen del 5, del 8, del 9%. Todas las semanas y todos los productos oscilan entre esas categorías de aumento. Pero no hay un aumento significativo, por ahora, que hayamos notado, por lo menos desde el sector que represento”, agregó Durán.

Sobre la crisis cambiaria

“Nosotros pensamos que por el precio del dólar el lunes iba a haber corridas, que se iban a lanzar a los supermercados a vaciar las góndolas. Sin embargo, no sucedió nada de eso. Lo que me hace concluir: o la gente no tiene plata o en Argentina estamos acostumbrados a estos cimbronazos”.

Por otra parte, “con el dólar a $280 como llegó el lunes, los mayoristas y los agroalimentarios quieren vendernos a la cotización el dólar blue. Pero nosotros cobramos en pesos y ante tamaña extorsión no tenemos mucha capacidad de resistencia porque cuando se nos termina el stock de mercadería ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir a comprar para reponer. Nosotros somos rehenes de los mayoristas y de las distribuidoras”, denunció Durán.

La caída del consumo

Yolanda Durán se mostró angustiada por la estrepitosa caída del consumo. Algo que viene denunciado desde el trimestre pasado, pero que según el sector que representa ha empeorado en las últimas semanas. “Hay un parate económico muy grande. Es más, la economía está parada. Los negocios están vacíos. Yo me pongo a pensar, si nosotros que estamos en el área de los alimentos, ¿cómo estarán las otras unidades de negocio?”.

“Antes de la pandemia, teníamos un 30% abajo. En junio, recuperamos cerca de un 5% por el Día del Padre y porque hubo otros incentivos que ayudaron a recuperar las ventas un poco, pero ahora, otra vez estamos estancados. O sea, no sé si comprende la magnitud de que la gente no está comprando alimentos. Compra por unidades, se lleva las galletitas en la mano, eso no es un consumo significativo. La estamos peleando día a día”.

“Estamos en una situación crítica. Nosotros siempre estamos perseguidos por las entidades regulatorias, por la AFIP, por ARBA, por distintos intendentes. Si no es una cosa, es otra: por Seguridad e Higiene, por Pesos y Medidas, te cobran fortunas y te tienen de rehén porque si no pagás, no te dan el certificado de bebidas alcohólicas u otras licencias. Todo es un enjambre realmente retorcido”, lamentó.

La representante señaló que: “estamos nadando en la incertidumbre. Esa es la situación en la que estamos hoy. No hay nadie en los supermercados. A esto hay que sumarle el tema del gasoil que deriva en faltantes de mercadería, te aumenta la luz, te aumentan los productos. No hay vía económica para adquirir más mercadería, que también sufrimos los abusos por parte de los mayoristas y distribuidores”, concluyó.

