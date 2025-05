Argentina tendrá la segunda mejor campaña de cosecha de su historia: calculan unos US$31.600 millones

El número impacta: 31.600 millones de dólares en exportaciones producidas por el sector agropecuario. Y no es poca cosa: se trata de la segunda mejor campaña de la historia, según la Bolsa de Comercio de Rosario. El cambio de clima trajo muy buenas noticias para una Argentina siempre urgida de divisas. En base a estos balances, la entidad elevó su pronóstico y ahora estimó que el volumen de producción del agro será de 135,7 millones de toneladas.

En enero, la falta de lluvias y las altas temperaturas fueron una complicación mayúscula que impactó directamente sobre los cultivos. Sin embargo, el fenómeno logró revertirse y las precipitaciones permitieron mejorar las predicciones a partir de febrero. De hecho, la producción proyectada de granos subió 2% con relación al año previo.

El sector agropecuario argentino mostró números positivos

Este volumen se ubica como el segundo más alto de la historia, sólo por detrás de la campaña 2018/19. Por el lado de la cosecha gruesa, la siembra de maíz cubrió un total de 8,3 millones de hectáreas, 19,7% por detrás del ciclo anterior, y la estimación de producción se ubica en 48,5 millones de toneladas.

En contraste, el trigo tuvo un desempeño mucho más favorable. La superficie sembrada para la campaña 2024/25 creció un 25%, alcanzando 6,9 millones de hectáreas, y los rindes promedio aumentaron un 7,4% en comparación con el ciclo anterior. Esto permite proyectar una producción de 20,1 millones de toneladas, un 39% superior al año pasado, convirtiéndose en la segunda mejor campaña de la historia, solo superada por la de 2021/22.

La cebada también mostró buenos resultados, con una expansión de 200 mil hectáreas en la superficie sembrada. Para este cultivo de invierno, la estimación actual se ubica en 1,7 millones de hectáreas, consolidando su crecimiento en relación a la campaña previa.

Girasol, soja y maíz: los otros “subibajas” de la cosecha

En lo que respecta al girasol, la campaña 2024/25 cerró con una superficie sembrada de 2,2 millones de hectáreas y la cosecha prácticamente finalizada. Los rindes fueron de buenos a muy buenos en todo el país, lo que permite proyectar una producción total de 4,7 millones de toneladas para el ciclo actual.

Las exportaciones de granos crecerían un 3% interanual, alcanzando las 56,3 millones de toneladas. Este incremento se explica principalmente por un mayor saldo exportable de trigo, que aumentaría un 44% respecto al ciclo anterior y llegaría a las 11 millones de toneladas. También se espera una suba del 14% en los despachos de soja, estimados en 5,2 millones de toneladas.

Por el contrario, las exportaciones de maíz mostrarían una baja del 7,6% entre campañas, con un total proyectado de 33,5 millones de toneladas. Aun así, si se suman los envíos de aceites y subproductos, el total exportado por los principales complejos cerealeros y oleaginosos alcanzaría 97,4 millones de toneladas, consolidando una suba general del 3%.

En términos económicos, la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro aportará US$ 31.633 millones en 2025. Solo en el primer cuatrimestre del año, el sector liquidó US$ 10.600 millones, US$ 2.000 millones más que en igual período de 2024.

