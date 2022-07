Armando Cavalieri: “La inflación de este año puede llegar al 100%”

"A lo mejor la inflación de este año llega al 100%", señaló este viernes 8 de julio, Armando Cavalieri, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Bajo la mirada del líder sindical, la falta de una solución política ha creado una suerte “de descontento a nivel internacional” en la que todos se preguntan "Porqué Argentina no puede salir de su inflación?".

“Cuando la gente percibe hechos concretos, la gente vota y vota bien”, agregó el líder sindical. "La solución (a los problemas) no pasa por un enfrentamiento entre partidos, ni por una solución individual, Argentina no tiene solución si no tiene solución política”, agregó el líder sindical desde Parque Norte.

“A lo mejor la inflación de este año llega al 100%. Ahora, en ese escenario, imagínese cómo hacemos nosotros para corregir los salarios. La situación social está muy mal, muy mal. Yo estoy esperanzado en los políticos de cualquier tendencia. O entre todos los sacamos, y cómo dijo el general, o no los saca nadie”, advirtió.

“Lo que ocurre acá (en el Sindicato) no es lo mismo que ocurre en el país, acá la gente votó hechos concretos. Votó gente que ha demostrado que está al servicio de ellos”, comentó Cavalieri en declaraciones a La Nación+ sobre la Asamblea del Sindicato de Comercio.

“La situación está muy mal. Los aumentos que conseguimos ya se fueron. La gente ya está prácticamente queriendo resolver los convenios colectivos de trabajo. Nosotros tenemos la apertura (de paritarias) el mes que viene y seguramente, nosotros habíamos conseguido el 59%, iremos a casi al 70 u 80%. La verdad que la gente ve que el monto es grande, pero lo que se puede comprar cada vez es menos”, advirtió Cavalieri.

Asimismo, denunció que su sector está “semiparalizado” por lo que una apertura de paritarias requeriría de “nuevas cuentas”. “Nosotros cobramos en pesos y a nosotros nos cobran en dólares. Al no haber un precio de referencia el empresario no tiene motivos para invertir más porque el problema del empresario no es una futura reforma laboral, el problema son los impuestos. Si no hace un balance de la crisis social, llega por todos lados a la misma conclusión”, lamentó.

“Viene una temporada en la que vamos a tener que ponernos de acuerdo porque si no la gente se va a cansar. Y cuando eso pase, el problema es que políticamente tenemos que actuar de otra manera”, advirtió Cavalieri.

Por último, el líder sindical pidió a los gobernantes “imaginación para generar trabajo” que, produce inversiones. Cavalieri también consideró que sin las ayudas sociales que otorga el gobierno, la situación de la gente más necesitada sería distinta. “Ya estarían en la Casa Rosada”, lanzó en referencia a que la protestas no cesarían en el Palacio de Gobierno.

Asamblea del Sindicato de Comercio

Cavalieri se quedó este viernes 8 de julio con todos los miembros de la junta electoral que fiscalizará en septiembre la renovación de las autoridades de la organización que dirige que, es una de las más numerosas del país con cerca de dos millones de afiliados.

Cavalieri se encuentra a cargo del gremio dese 1986 y con 85 años, busca seguir al frente del Sindicato y obtener su décimo mandato consecutivo. Dese Parque norte, donde se desarrolló la asamblea de mercantiles, el dirigente ofreció declaraciones a La Nación+ en la que ofreció un crudo panorama para el país en los próximos meses.

SE