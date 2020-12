El arquitecto web Nicolás Far aporta a Nearpod su conocimiento y experiencia internacional

Por Fernando Jaime

El conocido arquitecto web en la pujante industria de tecnología educativa de Argentina, Nicolás Far, llegó a Estados Unidos para perfeccionar aún más sus habilidades en la compañía líder en EdTech en ese país: Nearpod. Allí, se encuentra abocándose a la arquitectura de nube y la integración de contenido educativo, para implementación digital en el aula y fuera de ella. Con la irrupción de la pandemia global, sin embargo, su formación y trabajo han adquirido nueva trascendencia en estos nuevos tiempos de aprendizaje a distancia.

Far, inició su carrera de tecnología en Argentina, donde trabajó durante diez años puliendo sus habilidades como arquitecto de nube y administrador e ingeniero de sistemas en las principales empresas tecnológicas emergentes y ya establecidas. Como consultor en Argentina, aportó su pasión por las soluciones tecnológicas a Nearpod.com, una plataforma de interacción estudiantil que posibilita el aprendizaje a distancia y ayuda a los docentes a que sus clases sean divertidas e impactantes.

El arquitecto web, se encuentra actualmente en Estados Unidos, ayudando a Nearpod a modificar la escala de su plataforma para poder satisfacer la creciente necesidad mundial por herramientas de aprendizaje a distancia.

“Yo tenía cinco o seis años la primera vez que utilicé una computadora –contó–. Al principio, todo era video juegos, como para la mayoría de los jóvenes a esa edad. Pero hacía mis doce o trece años, inicié un período de exploración intentando entender cómo funcionaba la programación, y fue entonces que comencé a enfocarme con seriedad”.

Para cuando Far llegó al secundario, su deseo y motivación para entender la tecnología lo impulsó a recabar toda la información y material al respecto. En una época en que no había acceso a Internet en todos los hogares, fue un autodidacta, leyó libros e implementó un enfoque práctico de estilo “manos a la obra” para entender cómo funcionaban las computadoras. Obtuvo un diploma en electrónica y computación cuyo programa de estudio se centraba en programación y circuitos integrados. Incluso a esa tierna edad, Far evidenciaba aptitudes inquietantes para la computación y un entendimiento sin igual de los sistemas subyacentes en que se ejecutan. Como consecuencia de su formación única, fue seleccionado para una pasantía de elite donde ganó valiosa experiencia de estilo “manos a la obra” en desarrollo web.

Fue evidenciándose que el verdadero talento en tecnología de Far era la infraestructura del mundo informático, con foco en servidores, trabajo en red y hardware. Trabajó durante sus años de universidad como líder de tecnología y administrador de sistemas, y en 2014 Far obtuvo el título de Ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, considerada una de las principales escuelas de ingeniería de Argentina, donde se graduó con el mejor promedio de su clase. Ese mismo año también obtuvo la acreditación profesional en Amazon Web Services Business (AWS), el servicio de hospedaje web para empresas de Amazon), completando así una impactante formación para ser un recién graduado.

Mientras aún seguía en la universidad, Far fue contratado por Strategery, una compañía joven con sede en Bélgica, cuando componían la compañía sólo sus dos fundadores. Esto lo expuso a todas las tareas que importa operar una compañía de desarrollo de software: administrar clientes sin ayuda de nadie, gestionar infraestructura, así como el desarrollo de software en sí. “Mis primeros empleos realmente allanaron el camino a ser quien soy hoy –dijo–. Existen muchos cargos que involucran sólo programación o sólo administración de sistemas, y yo estoy a mitad de camino entre ambos, lo cual disfruto de verdad”.

Sus conocimientos expertos y experiencia de alto espectro siempre fueron un activo único en Argentina y no pasaron inadvertidos. En 2015, Far fue contratado para trabajar como arquitecto de nube en Panarea Digital, una empresa emergente líder en la naciente industria de tecnología educativa de Argentina. Esta empresa, con contratos de exclusividad con otra compañía de EdTech de Estados Unidos, Nearpod, recibió la tarea de construir la infraestructura de nube del producto y el software que utilizan docentes y estudiantes en Estados Unidos y en todo el mundo. El trabajo de Far tuvo un impacto directo en la gran expansión de Nearpod en Estados Unidos, que hacia 2017 tenía presencia en 20% de los distritos escolares, y seguía creciendo.

Tanto éxito tuvo Panarea, con Far al timón de su expansión que la compañía fue adquirida por Hexacta, una consultora líder en desarrollo de software en Argentina, con más de diez oficinas en Sudamérica y Norteamérica. Far asumió una posición de liderazgo en las oficinas centrales de Buenos Aires donde continuó construyendo la infraestructura digital del producto y plataforma de Nearpod, que realmente iba despegando en Estados Unidos.

Gracias a su singular combinación de talento y experiencia, Far fue seleccionado para la auspiciosa oportunidad de capacitarse y colaborar en forma directa con los ingenieros de producto del cliente más importante de Hexacta, Nearpod, en su oficina insignia de Miami, Estados Unidos. En 2019, transicionó a su cargo actual sobre la base de su experiencia anterior y el deseo de la compañía de encontrar un experto en AWS, y durante 2020 ha aplicado y perfeccionado dichas habilidades al tiempo que la compañía fue creciendo en forma radical durante la pandemia.

“Cuando se presentó la oportunidad de capacitarme directamente en el producto de Nearpod, encajé genial, principalmente porque contaba con la experiencia en AWS, lo cual es bastante infrecuente en Argentina. Luego, arrasó la pandemia, todo enloqueció, y ¡se disparó la demanda por su producto!”, asegura el arquitecto web.

El solapamiento de conocimientos en programación e infraestructura que aporta Far a Nearpod constituye la fuerza impulsora que sustenta la capacidad de la compañía para superar los desafíos de escala que implica dar apoyo a docentes y estudiantes durante una pandemia mundial. Allí están encantados de tenerlo en la oficina para observar y aprender en persona acerca de los desafíos actuales, de modo que Far pueda ayudarlos mejor como parte del equipo Hexacta cuando haya completado esta capacitación altamente especializada.

“La infraestructura de Nearpod ha cambiado mucho a lo largo de los años –contó Far–. El desafío de modificar la escala deriva de conocer lo que hace tu aplicación a la vez de entender los servicios subyacentes para poder asegurar que todo se ejecute eficientemente”.

La motivación de Far deviene de superar los desafíos inherentes al sostenimiento de la infraestructura de una compañía en crecimiento que proporciona una plataforma para docentes y estudiantes alrededor del mundo.