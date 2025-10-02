Los bonos abrieron bien en el premarket norteamericano, pero ya se recortó la suba: ¿Qué pasó?

Los bonos soberanos argentinos que cotizan en Wall Street arrancaron el premarket con alzas de hasta 3% este 2 de octubre, tras la publicación del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent en el que confirmaba avances en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei para un apoyo financiero.

Sin embargo, en menos de una hora se recortó el aumento a la mitad. ¿Qué pasó?

La tensión cambiaria no afloja: el dólar trepó $50 por exceso de demanda y encara otra rueda difícil

Bessent apareció en una reconocida cadena de TV norteamericana en la que fue entrevistado por la situación económica que atraviesa Estados Unidos y entre otras cosas habló sobre la "ayuda" que brindaría el gobierno de Donald Trump al gobierno argentino. Allí aseguró: "No pondremos dinero en la Argentina", y en breves minutos planchó las subas en los bonos soberanos argentinos.

Cabe recordar que los bonos vienen de acumular cinco ruedas consecutivas de caídas en las que borraron buena parte de la suba que habían acumulado cuando el gobierno de Estados Unidos hizo explícito su apoyo a la Argentina hace 10 días.

"We are giving them a swap line. We are not putting money into Argentina", dijo Bessent, tras las críticas de senadores demócratas y sectores del Partido Republicano al anuncio sobre un posible salvataje financiero a Milei y Luis Caputo.

En la entrevista en CNBC Bessent dijo que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región. De todos modos, se cuidó de aclarar que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero sino con la activación de un canje de monedas (swap).

Senadores demócratas le exigieron a Trump que no avance con el salvataje para Milei

El posteo de Bessent que disparó los bonos fue a las 8:03 hora local, tras lo cual el mismo Caputo anunció "Trabajando duro

Luego, a las 9 horas aproximadamente, sobre el final de una entrevista en la cadena CNBC Bessent dijo "Sólo para que quede claro, estamos dando una línea de intercambio (swap), no estamos poniendo dinero en la Argentina".

Las ayudas que había anunciado Scott Bessent

La semana anterior, Scott Bessent confirmó que el gobierno norteamericano negociaba con Argentina un intercambio de monedas por USD 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA).

A su vez, manifestó que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares. Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al aclarar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias. Y en una entrevista radial agregó que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

De todos modos, las explicaciones de hoy de Bessent parecen haber circunscripto la ayuda a un swap.

