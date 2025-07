La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la recategorización del monotributo estará disponible hasta el 5 de agosto, inclusive. El trámite se puede realizar de forma simple a través de la web y también desde un teléfono celular.

Tal como señalaron desde el ente que dirige Juan Pazo, las nuevas escalas vigentes fueron actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, con el objetivo de agilizar y facilitar los trámites a los contribuyentes, desarrollaron la recategorización simplificada.

Qué significa la nueva recategorización simplificada

A partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual.

Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.

El gobierno dio pistas acerca del nuevo tope de facturación del monotributo desde julio de 2025

Además, la recategorización se puede realizar desde un celular a través de la app ARCA Móvil. La recategorización simplificada estará disponible para los monotributistas que únicamente cuenten con puntos de venta de facturación electrónica y que tengan 12 meses completos dentro del Monotributo.

¿Qué se debe tener en cuenta para la recategorización al monotributo?

El contribuyente deberá tener en cuenta los últimos 12 meses para el cálculo de las variables

Así quedaron las nuevas escalas del monotributo para recategorizarse

Los nuevos valores se pueden consultar en la siguiente tabla

¿Cómo se actualizan ahora los parámetros e importes a pagar? Según el artículo 52 del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Ley 24.977) los parámetros se actualizan de forma semestral y para la actual recategorización se deben considerar los IPC de enero a junio.

¿Cuándo los monotributistas no están obligados a cumplir con la recategorización? 1 - Cuando deban permanecer en la misma categoría, es decir, que no se modificaron los parámetros de la categoría actual. 2- Cuando se trate del inicio de actividades y no hayan transcurrido más de 6 meses calendario.

¿Cómo pagar el monotributo?

El pago mensual del monotributo se puede efectuar hasta el día 20 del mes correspondiente. En este caso, el 20 de agosto estarán vigentes los nuevos valores a abonar.

Los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para el pago de sus obligaciones.

A través del portal Monotributo pueden corroborar la fecha de vencimiento de cada cuota del monotributo y el monto a abonar.

Medios de pago disponibles:

● Volante Electrónico de Pago (VEP)

● Homebanking

● Cajero automático

● Tarjeta de crédito

● Débito automático en cuenta bancaria

● Mercado Pago Planes de facilidades de pago para monotributistas

Desde el 1 de julio y hasta el próximo 30 de diciembre está vigente un nuevo plan de pagos que permite regularizar deudas impositivas que hayan vencido hasta el 30 de abril de 2025.

Para el Monotributo, esto incluye las cuotas correspondientes a los meses hasta abril de 2025, ya que el pago de este impuesto se realiza por mes en curso.

Características del plan:

● Cuotas mensuales, iguales y consecutivas

● Monto mínimo de $2.000 por cuota

● Pago a cuenta requerido del 20% de la deuda Buscador Monotributo ARCA incorporó un nuevo buscador temático mediante el cual monotributistas podrán inscribirse, pagar, imprimir sus constancias, consultar sus deudas, vencimientos y gestionar todos los trámites relacionados al Régimen Simplificado.

Se puede consultar en https://www.afip.gob.ar/monotributo/