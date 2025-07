Mientras se espera que en las próximas jornadas ARCA publique las tablas con los topes de facturación por categoría correspondientes a mes de julio de 2025, el gobierno ya adelantó que el tope de facturación para la escala mas alta del régimen simplificado llegará a los 95 millones de pesos.

Terminada la primera mitad del año y con el dato de inflación de ese periodo, este lunes el INDEC informará los cambios en el Mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las Ganancias. También, con el porcentaje de inflación de junio, quedará determinado el aumento de las jubilaciones y pensiones de agosto. Sumado a esto, los cambios en deducciones y alícuotas de Ganancias se actualizan en forma semestral, según la evolución del IPC en los meses de enero y julio.

Del mismo modo, el monotributo actualizará los montos de facturación, alquileres devengados, el monto del impuesto y las cotizaciones previsionales.

El tope de facturación anual para la categoría A pasará de 82 a 95 millones de pesos, según anunció recientemente el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari. El funcionario dijo que “equivale a 74.500 dólares por año”. E hizo énfasis en que "en diciembre de 2023 (cuando asumió el gobierno de Javier Milei, el máximo era de 6.300 dólares anuales, 12 veces menos)”.

Paralelamente, en el apartado del mínimo no imponible de Ganancias -indica los ingresos que se puede percibir sin estar alcanzado por ese impuesto- pasaría de $2,3 millones a $2,6 millones mensuales para los sueldos brutos de los solteros sin hijos.

Y en el caso de los casados con 2 hijos, de $3 millones en casi $3,5 millones.

También se incrementarán los valores máximos que pueden deducirse del ingreso sujeto al impuesto (base imponible) por determinados gastos, como el de salarios del servicio doméstico, el de gastos educativos de los hijos y el de alquiler de la vivienda.

Esas deducciones deben registrarse en el Formulario F572Web a través del sistema Siradig Trabajador.

Los ingresos por encima del Mínimo No Imponible y demás deducciones quedan alcanzados con alícuotas progresivas que van del 5 al 35% y se aplica sobre la ganancia neta.

Monotributo julio 2025: A cuánto podrían llegar los topes de acuerdo a la categoría

Los monotributistas de la primera categoría (A) pasarían de facturar hasta $7.813.063 anuales a $ 9 millones.

En la punta opuesta, la categoría más alta pasaría de tener un tope de $82.370.281 anuales a $ 95 millones.

Por su parte, las cuotas mensuales subirían en torno del 15,3/15,6%. Así, la categoría de $32.221 ascendería a poco más de $ 37.000. La categoría B de $ 36.679 pasaría a más de $ 42.000. Y así hasta la categoría máxima. Los nuevos valores rigen de agosto a enero 2026.

Una vez que ARCA publique las nuevas tablas, los monotributistas podrán recategorizarse. Para hacer esto, habrá plazo hasta el 5 de agosto. Y según ARCA, “no deberán efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría, ni quienes tengan menos de 6 meses de actividad”.

Los períodos de recategorización son cada 6 meses, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría. Por su parte, si un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta, ARCA puede “recategorizarlo de oficio".

El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

ARCA informó que "en los próximos días se habilitará el acceso para realizar dicho tramite, luego de la publicación de los nuevos valores del índice de precios al consumidor (IPC). Tendrás tiempo hasta el 05/08 para revisar tus ingresos de los últimos 12 meses y completar el trámite, si corresponde".

