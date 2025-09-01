Aumentan las tarifas de luz y gas en septiembre

El Gobierno Nacional dio luz verde a los nuevos incrementos en las tarifas de energía eléctrica y gas. Estos aumentos rondarán en cifras cercanas al 2% y el 3% y entrarán en vigencia desde el primer día de septiembre del 2025.

Estas subas en las tarifas quedaron establecidas por una serie de diferentes resoluciones que fueron detalladas por ambos entes reguladores, tanto el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) como el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS). En un contexto en el que los subsidios para ambos servicios están en tela de juicio para el Gobierno de Javier Milei.

Estos aumentos se oficializaron y se sumaron a una lista de servicios que comenzaron el noveno mes de este 2025 con nuevos valores en sus boletas.

Tanto la luz como el gas se suman prepagas (entre 1,68 y 1,9% dependiendo del plan y la empresa), colectivos (3,9%), educación (2,8% en AMBA y 3,2% en CABA), combustibles (15% en el impuesto al mismo) y agua (1%).

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

Los aumentos de la electricidad en septiembre

En el caso de la electricidad, el incremento final será distinto para la región norte y la sur. En el caso de Edenor, el aumento final en las facturas de los usuarios será del 2,97%, en comparación con el mes anterior.

Por su parte, para los residentes de la zona sur, las boletas de Edesur tendrán un aumento del 2,90% en relación a los precios pagados en agosto.

Además, otro punto a tener en cuenta es que el impacto final en las boletas va a depender de la categoría de cada usuario. Es así que los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que tanto el Nivel 2 como el Nivel 3, mantendrán las bonificaciones pero atadas a los rangos de consumo.

Los aumentos de las tarifas de gas en septiembre

En lo que respecta a este apartado, el Ente Regulador de Gas anunció que el aumento en las boletas de los usuarios rondará aproximadamente el 2%.

En este caso es mucho más complicado de establecer un parámetro ya que los distintos segmentos y regiones marcan diferencias sustanciales en lo que deberá pagar uno u otro usuario.

