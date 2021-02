Autocines, el fenómeno del Siglo XX que volvió por el coronavirus

El Coronavirus modificó no solo la manera de relacionarse con el otro, sino también los hábitos de la gente. De esta forma, cada vez más personas comenzaron a utilizar las compras online, los pagos electrónicos, entre otras cosas. Sin embargo, también sirvió para recuperar tradiciones pérdidas como es el autocine.

En una entrevista con Perfil, Carlos Solanet, Director Comercial de La Rural S.A y Javier Suez, Director Comercial Atlas Cines y FilmSuez, dan detalles sobre el renacer de uno de los negocios más rentables del Siglo XX.

Perfil: ¿Cómo surgió la idea?

Javier Suez: Autocine Atlas La Rural surge de una alianza entre las empresas: Atlas Cines, La Rural y Film Suez, todas líderes en sus segmentos y llegó como una propuesta de entretenimiento seguro, ante la pandemia por COVID, orientada a todo el público y desarrollada bajo estrictos protocolos se sanidad.

Perfil: ¿Cómo adquirieron la infraestructura (pantalla, parlantes para los autos, etc.)? ¿La adquirieron acá o la importaron?

Javier Suez: Nuestro Autocine utiliza la misma tecnología que una sala de cine tradicional, por lo que utilizamos un proyector que teníamos instalado en un cine y si compramos la pantalla y el sistema de FM, los cuales los compramos a proveedores nacionales.

Perfil: ¿Lograron que el público asistiera rápidamente o tuvieron que construir poco a poco la demanda?

Carlos Solanet: El público de la ciudad tenía grandes expectativas y deseos de volver a disfrutar alguna actividad cultural en Buenos Aires. Fueron muchos meses de incertidumbre y poca oferta, por lo que el Autocine Atlas La Rural tuvo gran aceptación desde los inicios. Incluso al ser el único bajo techo permite que los planes en familia puedan mantenerse a pesar de la lluvia o el mal clima.

Perfil: ¿Tuvieron problemas con la autorización por los protocolos del coronavirus? ¿Hace cuánto que funcionan?

Carlos Solanet: Los Protocolos de bioseguridad desarrollados fueron y son clave para volver a operar. Siendo otro de los desafíos que tuvimos que internalizar. Trabajamos siempre bajo estrictas normativas de armado, protección de personal, bromatología. Hoy la realidad nos puso el desafío de revisar cada formato de evento/armado/desarme con las normas de bioseguridad vigentes para la lucha contra el COVID. Áreas como Seguridad e Higiene, que siempre tuvo un rol importante, hoy cobró un mayor protagonismo; el trabajo interdisciplinario de áreas; entre otros aspectos, son desafíos que sorteamos y que sin dudas también nos han enriquecido como grupo humano y de trabajo.

Independientemente de todo el trabajo que se realizó con los equipos puertas adentro, el autocine se habilitó bajo estrictos protocolos estipulados por el Gobierno de la Ciudad, avalando las mismas autoridades la seguridad de la propuesta.



Perfil: ¿Qué días tienen funciones? ¿Cómo son los horarios?

Javier Suez: A partir de diciembre, las funciones son viernes y sábados por la tarde y la noche.

Perfil: ¿Cómo son los acuerdos con las distribuidoras de películas? ¿Consiguen mayores o menores precios por film en comparación a los cines comunes?

Javier Suez: Los acuerdos son similares a los de los cines tradicionales, aunque en algunos casos se abonan fijos.

Perfil: ¿Cuál es su competencia? ¿Hay más autocines en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos más y qué los diferencia de la competencia?

Carlos Solanet: En la ciudad hay muy pocas opciones, ante todo porque no es fácil contar con un espacio tan grande para montarlo. Pero incluso así nuestro mayor diferencial con cualquier otro es que somos el único bajo techo y eso nos da la posibilidad de más horarios de funciones y al público les asegura que la función no se suspende por razones climatológicas. Somos la mejor opción de salida en un día de lluvia

Perfil: ¿Cuándo se da mayor afluencia de público? ¿Influye el clima? ¿Aumenta la cantidad de gente si llueve o está nublado?

Carlos Solanet: El clima es sin dudas un factor que incluye. Siendo el único bajo techo, tenemos la posibilidad de garantizar la función a pesar del mal tiempo. La mayor afluencia se da los fines de semana. El autocine es una propuesta familiar y tiene gran aceptación en dicho público.

Perfil: ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Es por auto o por persona?

Javier Suez: El valor de la entrada es de $1200 +300 por servicio. El valor es por vehículo.

Perfil: ¿Cuáles son los ingresos por el autocine en total? ¿Cubren los gastos y obtienen un beneficio?

Carlos Solanet: Somos conscientes que Autocine Atlas La Rural es un negocio chico donde el objetivo principal va más allá de la facturación, el hecho de hacerlo bajo pabellón y utilizar tecnología de cine nos aumenta los costos pero consideramos que es un diferencial y ofrecemos al visitante una alternativa de alta calidad.

Es por todo lo mencionado que medimos el éxito en base a los resultados como experiencia en un momento tan complejo, volviendo a abrir las puertas del predio para que las familias puedan disfrutar de un entretenimiento seguro y cuidado. La rentabilidad es positiva pero el éxito va más allá de la facturación.

Perfil: ¿Qué protocolos de seguridad deben cumplir por la pandemia?

Javier Suez: Los protocolos habilitantes son los establecidos por el Gobierno de la Ciudad para la realización de Eventos con público ubicado en el interior de automóviles.

Perfil: ¿Qué van a hacer cuando pase la pandemia y vuelva todo a la normalidad? ¿Siguen con el autocine o buscarán otros negocios?

Carlos Solanet: Por el momento, el modelo de autocine se extenderá hasta febrero, apostando a brindar entretenimiento seguro a quienes se quedan a pasar el verano en la ciudad. Independientemente del autocine, sin lugar a dudas, la virtualidad llegó para quedarse. En La Rural nos encontramos trabajando ante una nueva realidad que nos plantea otro desafío: Reinventarnos. Si bien estamos convencidos que el formato de evento presencial no perderá vigencia, sí hay una virtualidad que llegó para quedarse. No somos ajenos a ello y estamos enfocados con todo el equipo para lanzar proyectos que permitan, a futuro, complementar el evento tradicional con la posibilidad de replicarlo virtualmente y generar un mayor alcance. Este es el caso del producto que lanzamos al mercado como “La Rural Live”, que cuenta con tres modalidades para la realización de eventos en streaming, con alguna opción de público presencial, conforme las autoridades lo van habilitando. Reinventarse es esencial ante la situación que hoy nos toca vivir y contamos con la trayectoria, la versatilidad y el know how para hacerlo.

Javier Suez: En el caso de Atlas Cines, si bien creemos que muy pronto va a llegar la reapertura de las salas de cine convencionales y se re activara la industria del entretenimiento completamente, es posible que durante un tiempo el formato de Autocine y Cine corran en paralelo ya que es una opción muy aceptada y diferente.

En el caso de la industria del cine hay algo que se re afirmo con esta pandemia y es que la experiencia compartida de ver una película en un mismo lugar es irremplazable, es una experiencia social que se extraña y necesita.

Perfil: ¿Qué capacidad de autos tiene el autocine?

Carlos Solanet: Capacidad total 100 autos

Perfil: ¿Qué día y con qué película tuvieron la mayor cantidad de público?

Javier Suez: No hubo un día puntual, si hubieron varias películas que convocaron hasta llegar a agotar entradas, como ser una Guerra Brillante, Unidos, El Aro, Una noche en Nueva York, Alladin y El rey león.