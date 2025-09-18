Billeteras virtuales: CAOLAB se reunió con ARBA para definir alcances del nuevo sistema de retenciones

La CAOLAB (Cámara de Agencias Oficiales de Lotería) mantuvo una reunión el último lunes 15 de septiembre con representantes de ARBA, para definir los alcances del nuevo sistema de retención de Ingresos Brutos que comenzará a implementarse a partir del 1 de noviembre, sobre operaciones realizadas con billeteras virtuales.

Desde el gremio, sugirieron a cada agencia que instruya a su contador para verificar la presencia o ausencia del CUIT en la base que proveerá Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones de Cuentas de Pago.

Las autoridades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires precisaron plazos concretos: la base de datos que determinará quiénes quedarán sujetos a las retenciones se actualizará el 20 de octubre.

Desde ARBA señalaron que “los agentes oficiales de lotería que hoy están excluidos del régimen de retenciones bancarias, seguirán manteniendo esa exclusión”, siempre y cuando el escenario no se modifique.

La recomendación para las agencias de lotería, es mantener un canal de seguimiento con la CAOLAB y con sus asesores fiscales durante octubre. Para que, de ese modo, se pueda confirmar su situación fiscal.

Esa verificación previa es clave para evitar retenciones inesperadas o, en caso de ser necesario, gestionar los reclamos o rectificaciones correspondientes

Director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard: “No tiene un fin recaudatorio ni de control de evasión”

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “la idea es que esto nos de más que nada información, no tanto recaudación, para poder formalizar a través de controles este mecanismo inductivo. No tiene un fin recaudatorio ni de control de evasión”.

Participaron de la reunión miembros de la comisión directiva junto al contador de CAOLAB, Eduardo Kloss, y Federico Gosman, subdirector ejecutivo de Recaudación de ARBA. En esta se aclararon los términos luego de que el sistema de retenciones bancarias SIRCREB (IIBB) en la provincia originalmente incluyera a las agencias de lotería.

