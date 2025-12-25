Este jueves 25 de diciembre, las principales criptomonedas presentan oscilaciones moderadas en el mercado local. En un contexto de festividad, los activos digitales muestran resiliencia operativa.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 87.845.

Precio en pesos: $ 134.402.360 (estimado según cotización MEP/Cripto).

Cotización criptomonedas jueves 25 de diciembre

El Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por una entidad bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras y directas entre usuarios sin necesidad de intermediarios bancarios.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.947,51.

Precio en pesos: $ 4.504.080 (estimado según cotización MEP/Cripto).

Ethereum es una plataforma de código abierto basada en blockchain que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), es fundamental para pagar las comisiones de red y alimentar el ecosistema DeFi.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 594,20 (referencia de mercado internacional).

Precio en pesos: $ 910.314 (estimado según cotización MEP/Cripto).

Binance Coin (BNB) es el activo digital emitido por Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones de trading dentro de su plataforma y para participar en su propia red blockchain, la BNB Chain.