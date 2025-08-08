Calendario Anses agosto 2025: cuándo se cobra la Beca Progresar y qué requisitos hay que cumplir

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar para agosto 2025, un programa que alcanza a miles de jóvenes de todo el país. Quienes estén inscriptos en este beneficio educativo recibirán 28.000 pesos durante el mes, con un esquema de acreditación escalonado según la terminación del DNI.

Las Becas Progresar forman parte de la política educativa del Gobierno nacional y están orientadas a fortalecer el acceso, permanencia y egreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad, tanto en el nivel secundario como terciario y universitario. Además, desde el organismo recuerdan que es importante cumplir con los requisitos académicos, administrativos y socioeconómicos para no perder la beca.

Fechas de cobro de Becas Progresar en agosto 2025

El pago se realiza de forma automática en cuentas bancarias habilitadas. El cronograma, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), es el siguiente:

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1 Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3 Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5 Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7 Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto se cobra en agosto 2025

El monto mensual a cobrar en agosto es de 28.000 pesos, que representa el 80 por ciento del total del beneficio. El 20 por ciento restante se reserva y se paga a fin de año, luego de que el beneficiario acredite la regularidad en los estudios.

Este esquema busca promover la continuidad educativa y garantizar que los estudiantes cumplan con los objetivos académicos establecidos.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Para confirmar la fecha exacta de pago, los beneficiarios pueden consultar desde el sitio oficial:

Ingresar en www.anses.gob.ar Acceder a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social Ir a la sección “Fecha y lugar de cobro” Verificar que los datos estén actualizados

En caso de no tener clave, se puede generar en el momento desde la misma página.

Requisitos para mantener la Beca Progresar

Académicos

Estar matriculado en una institución educativa Aprobar las materias correspondientes Presentar el certificado de alumno regular

Administrativos

Tener los datos personales actualizados en Anses Informar cambios de domicilio o situación académica Cumplir con los plazos de presentación de documentación

Socioeconómicos

No superar los ingresos familiares máximos establecidos por el programa Mantener la situación socioeconómica declarada en la inscripción

Inscripciones abiertas 2025

La segunda convocatoria 2025 para inscribirse a las Becas Progresar sigue vigente durante el mes de agosto. Quienes se anoten en esta etapa recibirán hasta seis cuotas mensuales, mientras que los inscriptos en marzo acceden a doce pagos.

Primera convocatoria: del 10 al 30 de marzo (cerrada) Segunda convocatoria: agosto (en curso)

