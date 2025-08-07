Mientras la Justicia Federal analiza un pedido de indagatoria contra Alfredo “Capi” Rodríguez por presunta falsificación de afiliaciones y extorsión a empleados públicos, su defensa asegura que no existe ninguna imputación formal ni expediente en su contra. Así lo afirmó Rosario Goitía, abogada del presidente de La Libertad Avanza Chaco, quien calificó la denuncia como parte de un "armado estratégico" en pleno calendario electoral.

“No hay ninguna imputación, ni notificación, ni expediente al que se nos haya dado acceso”, sostuvo Goitía en declaraciones públicas.

La causa, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, señala a Rodríguez como responsable de un presunto esquema de captación fraudulenta de afiliaciones políticas para alcanzar el número de adherentes requeridos para obtener la personería jurídica del partido. Además, lo acusa de exigir aportes económicos a empleados de ANSES y PAMI bajo amenaza de perder sus cargos.

Según fuentes judiciales, 39 de los 45 testigos citados por la fiscalía negaron haberse afiliado a La Libertad Avanza, y varios declararon que sus datos personales fueron utilizados sin consentimiento, incluso en casos de personas mayores o con problemas de salud.

Desde la defensa, sin embargo, desestiman la solidez de la acusación: “Lo único que se conoce es lo que se filtró a los medios. Presentamos un escrito pidiendo acceso al expediente y fue rechazado, lo que confirma que no hay ninguna actuación directa contra Rodríguez”, explicó Goitía.

La letrada también negó que haya existido alguna irregularidad administrativa o penal por parte del dirigente: “No hay delito de extorsión, no hay falta en los deberes de funcionario público. Mi defendido cumple sus funciones con total normalidad, tanto en ANSES como en la conducción del partido”.

En paralelo, la jueza federal Zunilda Niremperger confirmó que recibió el expediente y que todavía no resolvió si llamará a indagatoria. “Llegó ayer a última hora, por lo tanto no tuve posibilidad todavía de analizar el expediente”, declaró, y aclaró que evaluará si los elementos aportados por la fiscalía son suficientes para avanzar en esa dirección.

Por su parte, Goitía fue tajante al referirse al trasfondo político del caso: “Esto es una operación. No puedo adelantar nuestra estrategia procesal, pero estamos absolutamente tranquilos. Rodríguez no tiene nada que ocultar, y mucho menos que temer”.