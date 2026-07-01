La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó de forma oficial los calendarios de pagos correspondientes al mes de julio de 2026. El esquema estructurado por la entidad previsional distribuye los fondos destinados a jubilaciones, pensiones, asignaciones y diversas prestaciones sociales tomando como criterio la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

ANSES publicó el calendario de pagos definitivo para julio de 2026

El cronograma emitido por la institución del Estado coordina los desembolsos del período mensual de manera sucesiva según las cifras que figuran al cierre de las tarjetas de identidad. A partir de este ordenamiento numérico, los días de cobro varían en función de la categoría del beneficio que percibe el ciudadano, comprendiendo desde haberes mínimos y máximos hasta el fondo por desempleo y los subsidios familiares.

Jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 8 y 9

Los beneficiarios del sistema integrado previsional que perciben ingresos mensuales inferiores o iguales al haber mínimo avanzan en el cronograma general de acreditaciones de la entidad en las sucursales bancarias. Los documentos que finalizan en la cifra 8 tienen asignada su jornada de cobro al inicio de la tercera semana completa del mes, mientras que el grupo posterior percibirá sus fondos al día siguiente.

- Los DNI terminados en 8 cobran el 21 de julio. Los DNI terminados en 9 cobran el 22 de julio.

Haberes superiores al mínimo con DNI terminado en 8 y 9

Aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos declarados en el sistema previsional superan la jubilación mínima oficial disponen de fechas específicas fijadas para la última etapa del mes. En esta categoría, la entidad organizó el desembolso unificando a los titulares de ambos dígitos de identificación en una única jornada de atención bancaria.

- Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 29 de julio.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 y 9

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de los complementos familiares por hijo perciben las prestaciones en los mismos días previstos para los jubilados de la categoría de haber mínimo. El dinero estará disponible en las cuentas de manera correlativa según el último número del documento.

- Los DNI terminados en 8 cobran el 21 de julio. Los DNI terminados en 9 cobran el 22 de julio.

Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 y 9

La prestación orientada al cuidado de las personas gestantes se liquida en forma separada para cada dígito individual de finalización del documento de identidad. Los pagos en las sucursales bancarias se ejecutan de manera consecutiva durante la última semana del mes establecido.

- Los DNI terminados en 8 cobran el 23 de julio. Los DNI terminados en 9 cobran el 24 de julio.

Asignación por Prenatal con DNI terminado en 8 y 9

El esquema diseñado para los trabajadores que reciben la cobertura por prenatal agrupa estas finalizaciones numéricas del documento en una única jornada de acreditación. De esta manera, se centraliza la transferencia de fondos por ventanilla o cajero automático.

- Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 20 de julio.

Asignación por Maternidad con DNI terminado en 8 y 9

Para el beneficio de la asignación por maternidad, la conducción del organismo determinó un intervalo temporal amplio que no aplica segmentaciones basadas en el último dígito del documento del beneficiario. Esta modalidad de liquidación generalizada se extiende de igual forma para todo el universo de registradas.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 8 y 9, cobran del 14 de julio al 11 de agosto.

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Asignaciones de Pago Único con DNI terminado en 8 y 9

Los pagos extraordinarios y no periódicos referidos a los conceptos de matrimonio, nacimiento y adopción se gestionan dentro de un rango de fechas unificado para todos los inscriptos. La ventana de tiempo para el cobro permanece vigente por casi un mes entero.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 8 y 9, cobran del 13 de julio al 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 y 9

Los beneficiarios incorporados al sistema de pensiones de carácter no contributivo acceden a sus liquidaciones en las fechas iniciales coordinadas por el organismo estatal. Los dígitos 8 y 9 quedaron integrados en una misma jornada para la percepción de estos fondos.

- Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 15 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 y 9

El cobro de las asignaciones familiares complementarias destinadas específicamente a quienes reciben pensiones no contributivas cuenta con un plazo extendido. La transferencia del beneficio se realiza de forma corrida sin divisiones numéricas.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 8 y 9, cobran del 8 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo con DNI terminado en 8 y 9

Los ciudadanos que reciben la asistencia económica por desempleo disponen de los montos correspondientes en las entidades bancarias durante el cierre del mes analizado. Los titulares con estas finalizaciones específicas acceden al pago simultáneamente.

- Los DNI terminados en 8 y 9 cobran el 28 de julio.

GZ