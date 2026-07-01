La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó de forma oficial los calendarios de pagos correspondientes al mes de julio de 2026. El esquema diseñado por el organismo previsional público distribuye los fondos destinados a jubilaciones, pensiones, asignaciones y diversas prestaciones sociales de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los beneficiarios.

ANSES publicó el calendario de pagos definitivo para julio de 2026

El cronograma emitido por la entidad estatal organiza los desembolsos del mes de manera correlativa según las cifras que figuran al cierre de las tarjetas de identidad. A partir de este ordenamiento numérico, las fechas varían según la categoría de la prestación que percibe el titular, abarcando desde haberes previsionales mínimos y máximos hasta subsidios por desempleo y asignaciones familiares.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo con DNI 4 y 5

Los beneficiarios del sistema integrado previsional que perciben haberes mensuales inferiores o iguales a la jubilación mínima avanzan en el esquema general de acreditaciones de la entidad en las sucursales bancarias habilitadas. Los documentos que finalizan en la cifra 4 tienen asignada su jornada de cobro a mediados de mes, mientras que el grupo siguiente lo hace el día posterior.

- Los DNI terminados en 4 cobran el 15 de julio.

- Los DNI terminados en 5 cobran el 16 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo con DNI 4 y 5

Aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales declarados por el sistema previsional superan la jubilación mínima oficial tienen asignadas fechas diferenciadas hacia la última etapa del mes. En esta categoría, la entidad previsional unificó los pagos de ambos dígitos en una sola jornada bancaria.

- Los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 27 de julio.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI 4 y 5

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de los complementos familiares por hijo perciben sus beneficios en las mismas jornadas estipuladas para los jubilados que cobran el haber mínimo. El dinero estará disponible de manera sucesiva según el dígito final de la acreditación.

- Los DNI terminados en 4 cobran el 15 de julio. Los DNI terminados en 5 cobran el 16 de julio.

Asignación por Embarazo con DNI 4 y 5

La prestación orientada al cuidado de las personas gestantes se liquida de manera desglosada para cada dígito individual de terminación del documento de identidad, a diferencia de otros programas sociales. Los pagos se ejecutan con la misma separación consecutiva que rige para los esquemas de asignaciones por hijo.

- Los DNI terminados en 4 cobran el 17 de julio.

- Los DNI terminados en 5 cobran el 20 de julio.

Asignación por Prenatal con DNI 4 y 5

El esquema diseñado para los trabajadores que reciben la cobertura por prenatal agrupa estas finalizaciones numéricas del documento nacional en una única jornada de pago establecida. De esta forma, se simplifica el trámite de cobro por ventanilla o cajero automático.

- Los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 16 de julio.

Asignación por Maternidad con DNI 4 y 5

Para el beneficio por maternidad, las autoridades previsionales determinaron un intervalo de tiempo amplio que no realiza distinciones según el último número de la tarjeta de identificación del beneficiario. Esta modalidad generalizada rige para todo el universo de inscriptas.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 4 y 5, cobran del 14 de julio al 11 de agosto.

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Asignaciones Pago Único con DNI 4 y 5

Los pagos extraordinarios de carácter único que corresponden a los conceptos de matrimonio, nacimiento y adopción se gestionan bajo un rango de fechas unificado para la totalidad de los inscriptos. La ventana temporal se mantiene abierta por casi un mes.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 4 y 5, cobran del 13 de julio al 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas con DNI 4 y 5

Los beneficiarios que se encuentran integrados al sistema de pensiones de carácter no contributivo acceden a sus fondos en las fechas iniciales coordinadas por la institución estatal. Las cifras 4 y 5 se unificaron para la percepción de esta transferencia económica.

- Los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 13 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas con DNI 4 y 5

El cobro de las asignaciones familiares complementarias destinadas específicamente a los pensionados no contributivos cuenta con un plazo extenso que abarca semanas sucesivas del calendario. No se aplica ninguna segmentación por numeración en este beneficio.

- Todas las terminaciones de documento, incluidos DNI 4 y 5, cobran del 8 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo con DNI 4 y 5

Las personas que reciben el fondo económico por desempleo disponen de su dinero en las cuentas bancarias asignadas durante la penúltima semana del período mensual analizado. Los titulares con estas terminaciones específicas perciben el pago de forma simultánea.

- Los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 24 de julio.

GZ