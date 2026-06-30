La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta este martes 30 de junio de 2026 una jornada clave dentro de su esquema operativo de pagos correspondiente al sexto mes del año. Las sucursales bancarias habilitadas en todo el territorio nacional atienden los requerimientos de los beneficiarios que se encuentran incluidos en las ventanas de liquidación vigentes para este período de la asistencia estatal, según los datos oficiales de la institución.

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A diferencia de las jornadas anteriores del mes, el cronograma para este martes no contempla la atención de jubilaciones o pensiones agrupadas por terminación de documento de identidad. El sistema previsional público derivó la actividad de las cajas presenciales y los depósitos automáticos hacia las prestaciones unificadas y los programas sociales de alcance extendido que fija la normativa central.

Asignaciones universales y familiares activas en la jornada

Los registros del organismo previsional determinan que este martes se mantiene plenamente habilitada la ventana de cobro para las Asignaciones de Pago Único, que contemplan las líneas de Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Esta prestación se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI, abarcando un plazo de liquidación amplio que concluye de forma definitiva el próximo 8 de julio.

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De igual manera, el esquema de asistencia contempla la vigencia del cobro de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Este universo de titulares dispone de la acreditación de fondos de manera unificada en sus cuentas bancarias para todas las terminaciones de documento, sin distinción del dígito verificador, facilitando el acceso a los montos correspondientes a junio.

Por su parte, las beneficiarias encuadradas en el programa de Asignación por Maternidad también se encuentran contenidas en la ventana de liquidación global de la fecha. Las ventanillas de las entidades financieras asociadas y la red de cajeros automáticos procesan los movimientos en los horarios habituales de atención, permitiendo la disposición total de los fondos transferidos por el Estado.

Inclusión del plan Progresar y canales de verificación

El diseño operativo de la ANSES incorpora para esta fecha las transferencias de fondos destinadas a los titulares de las Becas Progresar. El beneficio enfocado en la terminalidad educativa se procesa de acuerdo con las normativas de financiamiento vigentes, quedando el dinero disponible en las cuentas de los estudiantes que forman parte del padrón de cobertura de este programa de asistencia.

Para verificar la liquidación, el lugar de asignación o consultar los detalles de las cuentas, tenés que ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando tu Clave de la Seguridad Social junto al Código Único de Identificación Laboral (CUIL). El portal oficial en internet funciona las veinticuatro horas y permite certificar los datos de forma directa antes de ir a los bancos.

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Los haberes liquidados permanecen depositados en las cajas de ahorro y cuentas corrientes de los beneficiarios de forma segura tras la transferencia. Por este motivo, las autoridades comunicaron que no tenés la obligación de retirar la totalidad del dinero en efectivo este martes 30 de junio, pudiendo realizar compras con la tarjeta de débito o transferencias electrónicas en los días posteriores.

GZ / lr