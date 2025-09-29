A pesar de estar en venta, Carrefour lanzó su billetera virtual para competirle a Mercado Pago y Ualá

Carrefour Argentina lanzó su propia billetera virtual para competir directamente con las fintech ya establecidas en el segmento de cuentas remuneradas y pagos digitales. Con la "Cuenta Digital Mi Carrefour", la compañía busca atraer usuarios ofreciendo la que promociona como "la mejor tasa del mercado", además de una serie de descuentos y beneficios exclusivos.

La cadena de hipermercados se mete en el negocio de la remuneración de saldos con una tasa de interés del 43% anual que sostendrá durante todo octubre, en relación al aniversario número 43 de la empresa y con el objetivo de ser más competitivo que las apps ya instaladas entre los usuarios que, en promedio, ofrecen interés de alrededor del 35% anual. La estrategia de mercado tiene que ver con la fidelización: la compañía busca que sus clientes de su tarjeta de crédito también utilicen su nueva billetera y que, quienes utilizan a la competencia, migren hacia su nuevo servicio.

Cómo es la billetera Mi Carrefour

La nueva propuesta de la empresa de capitales franceses incluye una tarjeta prepaga Mastercard virtual sin costo, que permite realizar compras online y pagar mediante código QR en cualquier comercio del país. Además, los usuarios podrán gestionar sus fondos, realizar transferencias y pagar servicios desde una aplicación en el celular, funcionalidades similares a las que ofrecen jugadores como Mercado Pago, Ualá o Naranja X.

Quienes opten por solicitar la tarjeta física, podrán acceder a un 30% de descuento en viajes de Subte, con un tope de reintegro de $400 por viaje y $12.000 mensuales. A esto se suman reintegros especiales por el pago de servicios a través de la plataforma.

El principal atractivo para las compras dentro del ecosistema de la cadena será un 10% de descuento directo y acumulable todos los sábados y domingos en sus sucursales de cualquier formato (Express, Market, hipermercados), beneficio que se suma a las promociones vigentes.

“Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta que combina lo mejor del mundo fintech —agilidad, simplicidad y beneficios concretos— con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria y está regulado por el Banco Central", afirmó Mariana Lope, presidenta y gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour. La ejecutiva destacó que la diferencia de su producto radica en ofrecer "un servicio digital robusto, pero también con la posibilidad de hablar con alguien que atienda y acompañe".

Quiénes pueden tener la billetera Mi Carrefour

Desde la compañía informaron que la apertura de la cuenta es gratuita, no tiene costos de mantenimiento y solo requiere ser mayor de 18 años y presentar el DNI. La empresa se encuentra trabajando en la posibilidad de que adolescentes desde los 13 años también puedan utilizarla. Carrefour es la única cadena de supermercados en Argentina que posee su propio banco, una condición que, según destacan, garantiza que los fondos de los clientes están protegidos por la regulación del BCRA.

AM/ML