China realizó el primer envío a la Argentina de un cargamento de 2.597 cajas de peras frescas de la compañía Botou Dongfang Fruit Co., Ltd., con un peso de 17,5 toneladas y un valor de US$ 25.420 dólares (183.000 yuanes), informaron el jueves las aduanas de Shijiazhuang, en la provincia septentrional china de Hebei.

La pera fresca es una marca característica de la industria agrícola de Hebei y está presente en casi 50 países y regiones del mundo. De acuerdo con estadísticas, la provincia exportó 69.000 toneladas en el primer trimestre de 2025, por valor de 420 millones de yuanes, cifras que supusieron aumentos de un 14,8 y un 13,9 por ciento, respectivamente, según un artículo publicado en la página web de China News Service (CNS), informó la agencia Xinhua.

"Tras un estudio de mercado, descubrimos que América Latina tiene una fuerte demanda y un reconocimiento continuo de las frutas producidas en China", indicó Guo Yusen, director general de Botou Dongfang Fruit Co., Ltd., y también afirmó que, ante la actual presión competitiva en el mercado internacional, la firma explorará de manera gradual los mercados emergentes.

Li Yuxiang, funcionaria en la sección de Cangzhou de las aduanas de Shijiazhuang, explicó que además de llevar a cabo la inspección aduanera, estas oficinas locales también realizan una supervisión sobre todo el procesamiento de las peras.

"Orientamos a las empresas para fortalecer la autoinspección y el autocontrol, aplicar estrictamente el control de riesgos de sustancias tóxicas y nocivas en los huertos y la vigilancia de plagas exóticas, con el fin de ayudarlas a establecer un sistema mejorado de gestión de calidad y asegurar así que las peras frescas cumplan los estándares de calidad al ser exportadas", detalló Li.

Por otra parte, las aduanas locales también han tomado una serie de medidas con el propósito de asegurar la salida rápida de estas frutas, para que lleguen a los consumidores en estado fresco, indicó la agencia china.

Repercusión en Argentina

En 2024, Argentina la producción de peras en Río Negro y Neuquén alcanzó las 645.000 toneladas de peras, de las cuales se exportaron 345.000 toneladas a 60 países.

Nicolás Sánchez, presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), comentó a PERFIL que "el comercio abierto es positivo, exportamos a 60 países y queremos que los países estén abiertos. Para nosotros exportar a China es muy difícil porque hay protocolos muy difíciles de seguir, que son barreras para arancelarias.

"Exportamos a todos el mundo y por ahí se dispara una buena oportunidad. Nosotros tenemos más por ganar que perder con China, pero ellos exportan sin mucho protocolo y ellos nos revisan todo", agregó el presidente de CAFI.

En ese sentido, Sánchez expresó que mantuvo conversaciones con el secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne para lograr "tener la misma oportunidad para exportar que tienen los chinos hacia la Argentina".

LM