Con el inicio de 2026 entrará en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, una modificación clave en la política cambiaria del Gobierno orientada a evitar una mayor apreciación real del peso y a desactivar el uso del dólar como ancla nominal de precios.

El objetivo central es corregir el atraso cambiario acumulado y permitir un deslizamiento más consistente del tipo de cambio, en un contexto donde el Ejecutivo busca recomponer reservas y avanzar en una mayor normalización del mercado de divisas. En ese marco, economistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas coinciden en que la aceleración en la compra de reservas será un factor determinante, en línea con uno de los principales reclamos del Fondo Monetario Internacional.

El FMI aprueba el primer año del acuerdo pero exige más reservas y un dólar más alto en 2026

El nuevo mecanismo reemplaza el ajuste fijo del 1% mensual por una actualización de las bandas en función de la inflación oficial con dos meses de rezago, medida por el INDEC. De este modo, en enero se aplicará el IPC de noviembre, que fue del 2,5%.

Actualmente, el esquema establece un techo de $1.526 y un piso de $916. Con la aplicación del nuevo ajuste, el límite superior podría ubicarse cerca de $1.564 hacia fines de enero, según estimaciones privadas.

Para febrero, el mercado descuenta un nuevo incremento de las bandas en torno al 2,1%, en línea con la inflación proyectada para diciembre de 2025 por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina entre unos 40 analistas y consultoras.

En el mercado cambiario ya se empieza a internalizar este nuevo marco. El dólar mayorista operó en las últmas horas en torno a los $1.455, mientras que en el mercado de futuros se pactaron valores de $1.522 para fines de febrero y $1.555 para fines de marzo, lo que implica subas mensuales cercanas al 2%.

En qué se centrará la atención con el nuevo esquema de bandas cambiarias

Uno de los focos de atención será la demanda de divisas vinculada al turismo emisivo, que suele intensificarse durante el verano y podría presionar sobre el tipo de cambio. Según especialistas, la evolución del turismo al exterior funcionará como un termómetro clave para evaluar si el valor del dólar se mantiene dentro de la dinámica prevista por el nuevo esquema.

En paralelo, los analistas advierten que el sostenimiento del programa requerirá disciplina fiscal, respaldo político —tras las elecciones de medio término— y la ejecución de un Presupuesto aprobado para todo 2026, además del apoyo externo, en particular de Estados Unidos.

El BCRA y su programa de metas para el 2026

El Banco Central presentó su programa de metas para 2026, en el que delineó como ejes centrales la acumulación de reservas, la desinflación, la estabilidad financiera y la recalibración del esquema monetario.

Desde Capital Markets Argentina señalaron que, en este marco, "el acceso al mercado internacional de capitales aparece como clave para que la compra de divisas se destine a fortalecer reservas y no a la cancelación de pasivos".

En la hora de ruta sumó una definición clave en tanto señaló que la eventual flexibilización del cepo para las empresas estará atada, en parte, a la capacidad de la Argentina de volver a financiarse en los mercados internacionales de deuda. Para Ignacio Morales de Wise Capital el planteo "ratifica el ajuste en las bandas cambiarias y la intención de recomponer activos externos, siempre que acompañen la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios y el crecimiento de la demanda de dinero. En línea con lo expresado recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Central reconoce la necesidad de reducir la dependencia financiera de Wall Street, aunque admite que el acceso al crédito externo será determinante para avanzar en una normalización más amplia del mercado cambiario, en especial para el sector corporativo".

En otro orden de cosas, la semana próxima, el gobierno enfrenta vencimientos de deuda por US$ 4.225 millones, el 9 de enero. Si bien el Tesoro ya cuenta con US$ 1.800 millones destinados a ese fin, todavía debe conseguir los US$ 2.400 millones restantes.

En relación al tema reservas, desde LCG expresaron en su último informe sobre mercado de cambios que los datos señalan en diciembre un aumento (en las reservas) cercano a 1500 millones de dólares. "El movimiento estaría asociado a compras del tesoro, aumento de depósitos privados y desembolsos de Ots, aunque aún faltan precisiones (la colocación del AN29 no sumó reservas por haber tenido tomadores mayormente locales)", explicaron.

Para afrontar los vencimientos dee enero, LCG calcula que "el Tesoro cuenta con 1.900 millones de dólares y 2300 millones en el BCRA, aunque podría recurrir a un REPO con bancos internacionales o una ampliación del swap con Estados Unidos",

En relación a lo que viene con el nuevo esquema de bandas cambiarias, desde LCG indicaron que será importante monitorear si el gobierno "aprovecha el nuevo esquema para recomponer reservas. En este sentido habrá que monitorear los datos de turismo emisivo durante el verano para evaluar si el nivel del dólar puede soportar esta presión adicional",

A cuánto cerró el tipo de cambio mayorista el 2025

El dólar mayorista cerró la última cotización del 2024 con una baja de 0,13% situándose en $1.455,00 para la venta según datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE). El dólar mayorista se dio vuelta sobre el cierre y terminó a la baja en la última rueda del año, tras operar en alza durante gran parte de la jornada previa al nuevo esquema de bandas cambiarias. En el acumulado de 2025, la cotización subió más de 40%, superando la inflación esperada y corrigiendo parte del atraso cambiario acumulado.

Más cambios en el mercado cambiario

Entre las novedades que comenzarán a regir en 2026 también se destaca la liberación de los depósitos inferiores a USD 100.000 provenientes del último blanqueo, alojados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), tanto en bancos como en Alycs. El volumen involucrado superaría los USD 20.000 millones, con potencial impacto en inversiones financieras e inmobiliarias.

Al mismo tiempo, continúa el proceso de normalización del mercado cambiario, con mayor flexibilidad para operar divisas y un mayor protagonismo del financiamiento en moneda extranjera. En ese sentido, tanto empresas como el propio Estado avanzan en la colocación de deuda en los mercados internacionales, como quedó reflejado en la emisión del Bonar 2029, en un contexto de reapertura gradual del crédito externo.

