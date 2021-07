Claudio Ambrosini: "Las empresas tienen un menor nivel de inversión, pero siguen invirtiendo"

Mientras batalla con un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la cautelar que favoreció a Telecom, propiedad de Cablevisión Fibertel, con la suspensión parcial del Decreto 690, el Enacom anunció esta semana una suba del 5% en las tarifas de internet, telefonía y cable. En diálogo con PERFIL, Ambrosini asegura que el Gobierno “respeta la decisión de los jueces, así como hace respetar el DNU 690”, al tiempo que destaca que “nunca dejó de dialogar con las empresas”.

—¿Cómo está hoy la industria?

—En cuanto a líneas telefónicas, tenemos 55 millones activas. En internet al hogar, nos falta conectar más o menos un 28%. Pero si tomamos las conexiones al hogar de junio del año pasado a junio de este año, subimos un 9%. En la pandemia es una de las pocas industrias que no dejó de facturar. Y el índice de cobrabilidad no causó un daño fuerte porque, a pesar de los aumentos, del congelamiento, del 690, la gente siguió pagando por la conectividad, ya que tenía la necesidad de trabajar, estudiar, entretenerse. Con respecto a cómo estamos con las empresas, nunca dejamos de dialogar con cada una de ellas, de tener un ida y vuelta.

—Esta semana el Enacom autorizó una suba de las tarifas del 5%. Pero Cablevisión Fibertel Telecom viene subiéndolas por encima del límite permitido.

—Cablevisión Fibertel es del Grupo Clarín y está amparado por la cautelar. En este momento, ese grupo está en litigio con el Estado, tienen una cautelar que hace que todos sus clientes no tienen el alcance regulatorio que tienen las otras empresas. En el libre juego de la democracia, respetamos la decisión de los jueces como hacemos respetar el DNU 690 que fue ratificado por el Congreso. Nosotros exigimos que se cumpla, de la misma manera que cumplimos lo que el juez nos dice.

—¿Qué pasará si el fallo de la Corte es favorable al Poder Ejecutivo?

—Si es favorable al Ejecutivo tendrán que devolver todo lo aumentado en el período desde que la Sala II en lo Contencioso le dio la derecha en la cautelar hasta que la Corte se expidió.

—Cuando la Corte se expida ya habrán pasado muchos meses desde los aumentos, cuyo valor nominal se habrá licuado por la inflación. ¿Cuánto tendrán que devolver las operadoras?

—Legalmente tenemos que ver que se cumpla el recurso de queja y después veremos qué tipo de decisión tomamos respecto a lo que le tienen que devolver a los usuarios. Por ahora no te puedo contestar. Apostamos a que no tarde demasiado tiempo. El espíritu del 690 es beneficiar al usuario, y que los precios sean justos y razonables. Sobre ese razonamiento veremos la decisión que vamos a tomar.

—¿Qué porción del país tiene conectividad?

—El 68% tiene internet al hogar. Queremos incluir a todos los que están fuera del sistema. Uno de los lemas del Mobile World Congress en Barcelona este año era conectar a los desconectados. Por eso, para todas las empresas que tienen una tecnología menor creamos un programa que financia el cambio de tecnología. De los cien Aportes No Reembolsables (ANR), los subsidios que damos, 48 fueron para cooperativas y pymes. Los operadores grandes no necesitan porque tienen millones de clientes, su flujo de plata es diametralmente opuesto a lo que es una cooperativa. La preocupación es conectar a los desconectados en una región con un poder adquisitivo menor a Europa o el Norte de América.

—Para que haya más conectividad hace falta más inversión de las empresas. Pero muchas de ellas dicen que los precios de las tarifas están atrasados producto del congelamiento que hubo en 2020. ¿Cómo concilia el Enacom esa contradicción entre querer más conectividad, pero regular los precios y controlar los aumentos?

—Si la conectividad antes era importante, hoy es imprescindible. Regulamos por una cuestión de dar una buena calidad de servicio a un precio justo y razonable. Creamos la Prestación Básica Universal, que nos está costando mucho.

—¿La están ofreciendo las empresas?

—Totalmente, ya está en sus páginas. Creo que en el informe del lunes vamos a llegar a cerca del millón de Prestaciones Básicas Universales. Con respecto a lo que fue la inversión, cuando congelaron en 2019 por un pedido del gobierno anterior en el período eleccionario, no dijeron nada. Nosotros dejamos que siguiera un sistema no regulado, pero en el momento en que vimos la pandemia, donde la situación económica era muy difícil a nivel local y mundial, decidimos aplicar el decreto 690, o sea, regularlo. Las empresas tienen que acompañar el crecimiento económico. Y nosotros tenemos que salvaguardar al usuario fundamentalmente y acompañar a las empresas.

—¿Estas empresas están invirtiendo o se pararon encima de la caja y dijeron “vamos a esperar qué dice la Corte”?

—Tienen un menor nivel de inversión, pero siguen invirtiendo porque ven que la pandemia se va a terminar y la Argentina va a crecer económicamente. Y realmente nosotros alentamos el diálogo, nunca lo cortamos porque nos parece fundamental para atravesar una situación económica difícil. Apostamos a que nos acompañen en este proceso.

—¿Hay una fecha estimativa de cuándo será la licitación de espectro radioeléctrico de 5G en Argentina?

—Para generar la licitación primero hay que hacer un plan de espectro. Se trata de saber realmente qué espectro tenés libre, tener un mapa. Después hay que determinar según las normas internacionales por qué banda corre la 5G. Y después de ahí, llegar a licitar. Técnicamente yo resuelvo los términos, veo cuál es el mapa de espectro y después me doy vuelta acá enfrente (señala la Casa Rosada) y planteo: es todo esto. Y después me tengo que dar vuelta con las empresas y decir: ¿cuál es tu plan de inversión para la 5G? Creo que el gran desafío de la 5G es todo lo que tenga que ver con la industrialización, los robots, internet de las Cosas. Para mitad de año pensábamos volcar la experiencia de la prueba en un parque industrial y terminar el plan de espectro, el reglamento y después decir: “¿hay voluntad de licitar el año que viene? ¿En qué fecha?” Este año no creo que lleguemos.

—¿Habrá un veto a Huawei?

—Ni lo analizamos, no vemos un veto hoy al 5G. Primero no tenemos el plan, sería hacer futurología. No te lo voy a contestar porque todavía no tengo aprobado el 5G.

—Pero participó en la muestra realizada en Enacom.

—Por supuesto. Y participó junto a un operador. Fue de la mano de Telecom. Sé que hay un problema, no es ajeno a mi saber que hay como una hipotética prohibición, pero por ahora no tenemos ninguna instrucción.