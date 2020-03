Claudio Loser: "Los acreedores son jugadores de póker profesional, es un juego muy difícil"

El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, aseguró que en la Argentina "no hay un plan económico" y destacó que "si no hay acuerdo con los bonistas, no arrancarán las inversiones en el país".

En diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio Argentina, el economista señaló que la renegociación de la deuda "es un juego muy difícil" ya que "los acreedores son muchos y son jugadores de póker profesional".

"Primero hay que distinguir lo que es la deuda con el Fondo de la de los acreedores", inició Loser sobre la situación argentina sobre la deuda: "Al Fondo se le debe muchísimo, pero se le debe muchísimo más a acreedores privados y es clarísimo que se les va a pedir una reducción o de deuda, o de tasa de interés, o de una combinación de las dos. Con el Fondo es más complicado".

Claudio Loser: "Argentina tiene que aprovechar que el FMI es un aliado excelente"

Consultado sobre si el FMI es firme en cuanto a las condiciones que pone a la hora de negociar, señaló: "Como esto es realmente una negociación, uno se sienta y negocia. Evidentemente el Fondo viene con condiciones para que la economía ande. Entonces viene un tire y afloje, todo depende de cómo está el país de bien o mal. El Fondo siempre se sienta a negociar, esa noción de que el Fondo viene con una cosa y dice 'esto es lo que hay que hacer' es una visión totalmente simplista de cómo funciona esto. Se lo aseguro por experiencia propia".

"Hay que dar los lineamientos generales de un plan económico, lo que pasa es que no se puede ir demasiado a los detalles porque en el proceso de negociación puede haber ciertos objetivos que no son factibles dadas las limitaciones. Por ejemplo decir que no vamos a tener superávit primario hasta 2023, algo que dijo Guzmán, eso probablemente es atarse las manos y hacer la negociación más difícil", señaló, y sentenció: "Los acreedores están preocupados porque no hay un plan económico".

"Está el error de pensar de que una oferta es definitiva y no se puede cambiar. Miren lo que le pasó a Kicillof, dijo esto me lo aceptan o no pagamos, y terminó pagando. Nadie va a creer de que la oferta es la última propuesta, esto es una negociación", expresó.

Sobre las últimas declaraciones de la misón del FMI apoyando a Argentina sobre su postura de que la deuda es insostenible, manifestó: "Lo que dijo el Fondo es que no se puede pagar cómo está la cosa. Que estaban de acuerdo con los principios generales de reactivación y protección de los más pobres, pero cómo se llega a eso es el tema. Todos podemos estar de acuerdo en los objetivos, dijo que no se puede pagar la deuda cómo está, pero la deuda hay que pagarla igual".

Vuelve el Fondo Monetario Internacional a la Argentina para discutir la deuda "sostenible"

"Esto es una negociación, ellos dicen marzo, y dicen que si no es marzo no pagan, después las consecuencias son muy graves. Es muy fácil que esto se solucione antes del primer semestre. Pero hay muchas idas y vueltas, los acreedores son muchos y son jugadores de póker profesional. Entonces hay que pensar de que esto es un juego muy difícil. No es cuestión de pensar solo lo que quiero, sino de que hay un proceso y por eso va a demorar. Marzo es ya, estamos, no va a hacer en marzo el acuerdo", comentó.

En esa línea, siguió: "Las reservas no son tan bajas, son medianas, pero el país no está en una posición de que tiene para pagar solo mañana. Esto es parte de la negociación de la Argentina, de decir que se están acabando las reservas para que acepten un acuerdo".

"Si no se acuerda con el Fondo y los bonistas, no va a arrancar la inversión. No porque no vengan los de afuera, sino porque los de adentro que tienen plata afuera, no van a venir. Es muy complicado", expresó.

Por último, concluyó: "En las reuniones con el Fondo las explicaciones van a ser muchos más claras. Si las explicaciones son muy vagas, no se llega a nada. Pero estoy seguro que en el diálogo de la misión con las autoridades va a haber mucha más franqueza".

ED