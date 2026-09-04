Comunicación del Gobierno: 14 mil piezas de difusión y $ 4.700 millones en el último año y medio

Dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Prensa existe un monto asignado a la difusión de actos de gobierno: este año el vigente es de $ 5.705 millones, de los cuales $ 1.017 millones están comprometidos para el pago y $ 919 millones ya se devengaron. En el primer semestre del año, a través de la oficina que dirige Fabián Horacio Fernández, se produjeron 4.675 piezas de comunicación institucional para promocionar iniciativas oficiales (y 13.987 entre enero de 2025 y junio de 2026). Todas fueron realizadas, aclara la Secretaría en la rendición de cuentas anual de 2025, “únicamente con recursos propios de la jurisdicción, sin haber llevado a cabo contrataciones de servicios externos”. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, de acuerdo los registros presupuestarios oficiales, se destinaron a estas acciones unos $4.700 millones: $3.782 millones pagados en 2025 y otros $919 millones, que fueron los devengados durante 2026.

Los recursos asignados a estas acciones, lejos de ajustarse como otras partidas, subieron. De 2025 a 2026 el incremento entre el presupuesto vigente (de casi $ 1.200 millones en 2025 a $ 5.705 millones en 2026) fue del 375%, aunque los recursos afectados que figuran para fines de 2025 no son los mismos que los que finalmente se ejecutaron: también, como excepción, las acciones orientadas a la promoción de las políticas oficiales utilizaron más dinero que el proyectado (se pagaron efectivamente $ 3.782 millones). Si se toma este último monto el aumento en esta partida asciende al 50%, un porcentaje que de todas maneras le ganó a la inflación interanual.

En el detalle sobre las metas físicas ejecutadas las actividades de comunicación y difusión de actos oficiales aparecen divididas en tres rubros: producción de contenidos (la cantidad señalada más arriba), la comunicación de actos institucionales (contada en cantidad de repeticiones que se difunden) y las transmisiones oficiales realizadas (75 en el primer semestre del año según la información oficial).

La Secretaría de Comunicación y Prensa cambió varias veces de nombre y de dependencia. Las dos últimas modificaciones coincidieron con la llegada y la salida de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete. En julio de este año el área pasó de la órbita de la Jefatura de Gabinete a la Presidencia, bajo el nombre de Secretaría de Comunicación y Medios. El último informe de dotación de la administración pública elaborado por el Indec refleja este cambio: de junio a julio se incorporaron a Presidencia 176 empleados que se explican en el documento precisamente por esta modificación en el organigrama.

Luego de la salida de Adorni el Gobierno reorganizó el esquema de comunicación oficial: la Secretaría de Comunicación y Medios –a cargo de Fernández desde el 22 de junio– absorbió cuatro subsecretarías (Coordinación Administrativa y Legal, Prensa y actos de Gobierno, Comunicación y medios públicos y Análisis y planificación de Gobierno). El cambio, que se produjo después del período relevado por PERFIL, también aclara en su texto algunas de las funciones de la oficina: entre otras, tiene las misiones de dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la producción y difusión de estos actos; llevar adelante las tareas de producción, realización y emisión de las cadenas nacionales y transmisiones de los actos oficiales de la Presidencia de la Nación (en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia dirigida por Karina Milei) y “entender en la planificación, contratación y ejecución de la publicidad oficial de gestión centralizada, así como la coordinación y ejecución de la publicidad oficial de gestión descentralizada”.

Manuel Adorni, hasta su renuncia, y Karina Milei fueron los nombres claves en el manejo de la comunicación libertaria.

Para todas sus acciones el presupuesto anual de 2026 es de $ 28.544 millones, un 76,6% más que en 2025 ($ 16.161 millones). Ese año se devengaron menos fondos ($ 7.138 millones) y en 2026 el total asciende a los $ 6.527 millones devengados (equivalente al 91% de lo gastado en 2026).

Consultados por este medio sobre las acciones en materia de difusión que llevan adelante, desde la Secretaría de comunicación y prensa no ofrecieron respuestas. La información oficial es la que figura en esas metas ejecutadas del presupuesto: en 2025 se produjeron 9.312 piezas de comunicación institucional y se realizaron 255 transmisiones oficiales. Sumadas, en un año y medio se transmitieron 330 actos o conferencias.

El primer trimestre de este año fue el más activo en cuanto a la cantidad de campañas y contenidos elaborados por el Gobierno: se proyectaron 2.370 piezas, pero se realizaron 3.017. La fundamentación, según los reportes oficiales, se encuentra en “la gran cantidad de requerimientos efectuados por las áreas solicitantes para el desarrollo y difusión de contenidos”. Además de las campañas previstas para esa etapa del año, aclararon, “se suman requerimientos de asistencia de parte de organismos que no cuentan con equipos de diseño y recursos para la realización de producción de contenidos”.

En el presupuesto abierto la única cartera que cuenta con un presupuesto visible para actividades de prensa es la de Salud. Ese ministerio pasó de tener $ 10,8 millones a principios de este año a $ 301,12 millones en las acciones de “Comunicación institucional y prensa”. Desde la cartera explicaron a PERFIL que esto se debe a que “parte del personal que presta servicios en el área de prensa estaba presupuestado al área superior, en este caso, la Jefatura de Gabinete”, y que el resto se destina a bienes como artículos de librería. Por lo tanto, no tienen relación con la producción de contenidos institucionales.

El ítem figura en el presupuesto bajo el programa “Actividades comunes de la Unidad de Gabinete de Asesores”. Según la web oficial, estos asesores tienen la función de asistir a los jefes de cartera “en la priorización de políticas públicas” y en la “coordinación y seguimiento de planes, programas y proyectos”.