Con el consumo en caída, los mayoristas lanzan un Black Week con descuentos en 200 locales

Con el consumo masivo todavía en retroceso y las familias cada vez más atentas a los precios, el canal mayorista prepara una nueva ofensiva de descuentos para intentar recuperar las ventas. Del 16 al 23 de noviembre se realizará la última edición de 2026 del Black Week Nacional Mayorista, una iniciativa que reunirá a unos 200 locales de todo el país con promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

La campaña, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), incluirá tanto comercios físicos como plataformas de venta online. El objetivo es estimular las compras en un sector que viene mostrando números negativos y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas de ahorro a los consumidores que buscan hacer rendir su presupuesto.

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Detrás de la propuesta hay una preocupación compartida por fabricantes, distribuidores y mayoristas: las ventas no terminan de recuperarse y las promociones se volvieron una herramienta cada vez más necesaria para movilizar la demanda.

La estrategia también apunta a fortalecer el abastecimiento de miles de pequeños comercios, como almacenes, autoservicios, kioscos y perfumerías, que dependen del canal mayorista para reponer mercadería y sostener su actividad.

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Los datos ayudan a explicar por qué el sector decidió impulsar una nueva semana de descuentos. Según el relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 1,2% interanual en septiembre y retrocedió otro 1% frente a agosto.

Con ese resultado, los primeros nueve meses de 2026 acumularon una contracción del 2,7% en el volumen vendido, una señal de las dificultades que persisten para recuperar las compras cotidianas.

El deterioro tampoco fue uniforme entre los distintos rubros. En septiembre, los productos perecederos encabezaron las bajas, con una caída del 6,2%, seguidos por limpieza de ropa y hogar (-4,4%) y desayuno y merienda (-4,2%). En cambio, la categoría alimentación logró crecer un 1,7%, mientras que las bebidas alcohólicas avanzaron un 2,1%.

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El panorama fue todavía más complicado para los mayoristas. En ese canal, las ventas se redujeron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, las bebidas sin alcohol registraron un desplome del 21,1%, higiene y cosmética retrocedió un 9% y los productos perecederos cayeron un 8,6%. Alimentación fue una de las pocas categorías que consiguió escapar de la tendencia negativa, con una mejora del 3%.

Los números muestran un consumidor que administra con mayor cuidado sus gastos y un sector comercial que encuentra dificultades para sostener los volúmenes de venta.

“Al consumo hay que activarlo, el consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra”, señalaron desde el sector mayorista al explicar la decisión de impulsar la campaña.

Qué productos tendrán descuentos durante el Black Week Mayorista

La nueva edición reunirá promociones en cuatro grandes categorías de consumo cotidiano:

- Alimentos.

- Bebidas.

- Productos de limpieza del hogar y de la ropa.

- Artículos de higiene personal y perfumería.

Los descuentos serán ofrecidos por los comercios participantes, con el acompañamiento de fabricantes y distribuidores. La información difundida por CADAM no establece un porcentaje único de rebaja, por lo que las promociones podrán variar según el local, la marca y el producto.

La propuesta busca captar tanto a consumidores particulares que realizan compras para abastecer sus hogares como a pequeños comerciantes que necesitan reponer mercadería.

El peso que tiene el circuito mayorista en la economía cotidiana explica la importancia de estas campañas. Según estimaciones del sector, el canal tradicional puede representar hasta el 55% de las ventas de productos de consumo masivo, con una participación relevante de almacenes y autoservicios pequeños y medianos.

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Por su parte, el canal mayorista puede concentrar hasta el 10% del gasto de los hogares, mientras que otros formatos especializados, como farmacias, perfumerías y tiendas de limpieza, representan alrededor del 6%.

En la Argentina existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y negocios de artículos de limpieza, a los que se suman unos 20.000 autoservicios.

Se trata de una red de comercios de cercanía que abastece diariamente a millones de consumidores y que también enfrenta el impacto del menor poder de compra.

En este contexto, la apuesta del sector pasa por aumentar el movimiento comercial durante noviembre y mejorar la rotación de mercadería antes del cierre del año. La expectativa es que las promociones permitan recuperar parte de las ventas perdidas, aunque el comportamiento del consumo sigue condicionado por la evolución de los ingresos familiares.

Cuándo es el Black Week Mayorista y dónde consultar los locales adheridos

La última edición del año comenzará el lunes 16 de noviembre y finalizará el lunes 23 de noviembre de 2026.

Participarán alrededor de 200 locales de distintas provincias, con promociones disponibles en puntos de venta físicos y canales online.

El listado de comercios adheridos y la información sobre la campaña podrán consultarse en la página oficial de CADAM-

La nueva semana de descuentos llega como un intento de darle impulso a un consumo que todavía no encuentra un piso firme. Para los mayoristas, el desafío será transformar las promociones en mayores volúmenes de venta. Para las familias, una oportunidad de comparar precios y buscar algún alivio en el presupuesto antes de fin de año.

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