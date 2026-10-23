Altos precios y tasas de interés reducen la confianza del consumidor de EE.UU.

La confianza del consumidor de EE.UU. bajó levemente en octubre a un mínimo de cinco meses, afectada por los altos precios y el aumento de las tasas de interés.

El índice final de confianza de la Universidad de Michigan descendió a 48 desde 48,1 en septiembre, según la encuesta publicada el viernes. Aun así, el dato mejoró frente a la lectura preliminar y superó todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas.

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Los consumidores esperan que los precios aumenten 4,7% durante el próximo año, frente a 4,6% el mes anterior. También prevén que los costos suban a una tasa anual de 3,5% durante los próximos cinco a 10 años. Ambas cifras fueron las más altas desde mayo.

“Después de cinco años de inflación por encima del objetivo, las expectativas de inflación tanto a corto como a largo plazo han aumentado en los últimos meses, lo que pone de manifiesto el riesgo de que las elevadas expectativas de inflación se arraiguen”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

La confianza del consumidor continuó deteriorándose en octubre en medio de una inflación persistente, una contratación débil y elevadas tasas hipotecarias. Los precios de la gasolina se mantienen muy por encima de US$4 por galón, agravando el descontento de larga data por el costo de vida.

En los últimos meses, los aumentos de precios han superado las alzas salariales, ejerciendo mayor presión sobre los presupuestos de los hogares. Datos publicados la semana pasada mostraron que los precios al consumidor aumentaron en septiembre al ritmo más rápido en cinco meses.

Los temas económicos, como el costo de vida, siguen ocupando un lugar central para los estadounidenses en la recta final de las campañas para las elecciones de mitad de mandato.

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“Los consumidores de todas las tendencias políticas coinciden en que la inflación representa, por amplio margen, un riesgo mayor para la economía durante el próximo año que el desempleo”, dijo Hsu.

La confianza entre demócratas y republicanos mejoró ligeramente en octubre, mientras que entre los independientes cayó por tercer mes consecutivo.

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Un indicador de las condiciones para comprar bienes duraderos cayó a un mínimo histórico en octubre, y el informe atribuyó el descenso al aumento de las tasas de interés y a la creciente preocupación por la asequibilidad. Casi 70% de los consumidores espera que las tasas de interés aumenten durante el próximo año, la proporción más alta en más de tres años.

El indicador de condiciones actuales cayó al segundo nivel más bajo desde que existen registros, mientras que el índice de expectativas de los consumidores mejoró por primera vez desde julio.

El período de la encuesta incluye respuestas recopiladas entre el 22 de septiembre y el 19 de octubre.