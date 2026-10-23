RDC: la confianza en el sistema electoral de Estados Unidos convive con el miedo a un intento de fraude

A menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, una amplia mayoría de los votantes manifestó confiar en la precisión de los resultados electorales. Sin embargo, persiste la preocupación por la posibilidad de que se intenten desconocer o anular los resultados, según explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, al analizar un nuevo sondeo de The New York Times y la Universidad de Siena.

“Una amplia mayoría de los votantes afirma confiar en gran medida en que los resultados de estos próximos comicios serán precisos”, señaló el periodista al describir las principales conclusiones de la encuesta. Sin embargo, el estudio también refleja inquietud por lo que podría ocurrir después de la votación, especialmente ante eventuales intentos de revertir los resultados.

La confianza electoral convive con el temor a una anulación de los resultados

El estudio refleja una situación en la que la confianza en el proceso electoral convive con los temores sobre lo que podría ocurrir después de la votación. En particular, Powell destacó que una parte importante de los consultados expresa preocupación por eventuales intentos de los republicanos de revertir los resultados.

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“El sondeo también dice que muchos albergan el temor de que los republicanos intenten anular los resultados electorales”, advirtió durante su intervención en el programa.

La cuestión de la transparencia electoral ocupa un lugar central en el debate político estadounidense, especialmente ante la proximidad de unos comicios que funcionan como una instancia clave para medir el respaldo a la administración nacional.

Donald Trump y las dudas sobre la integridad del sistema electoral

Powell vinculó estos resultados con las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la seguridad y la legitimidad de las elecciones. Según explicó, el mandatario ha cuestionado en distintas oportunidades la integridad de los procesos electorales y ha difundido acusaciones de fraude que no cuentan con pruebas suficientes.

“El presidente Trump ha intentado en repetidas ocasiones sembrar dudas sobre la integridad de los procesos electorales”, afirmó el analista.

Además, señaló que desde la administración se difundieron acusaciones sobre un supuesto fraude generalizado en el sistema de votación y advertencias acerca de una posible manipulación por parte de potencias extranjeras.

No obstante, el panorama que surge de la encuesta muestra que la confianza en la precisión de los resultados sigue siendo mayoritaria. De acuerdo con Powell, “cerca de las tres cuartas partes de los votantes manifestaron confiar en la exactitud de las elecciones”.

El periodista también remarcó que esa confianza atraviesa las principales corrientes políticas del país. “Una postura que es compartida por amplias mayorías tanto de demócratas como de republicanos e independientes”, precisó.