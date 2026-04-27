Cotización del euro y euro blue hoy, lunes 27 de abril

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 27 de abril

El lunes 27 de abril de 2026, el euro blue hoy cotiza 1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 27 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 27 de abril cotiza $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

Burford insiste en EE.UU. y prepara otra ofensiva contra la Argentina en el Ciadi

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.181,06 para la compra y $1.575,05 para la venta este lunes 27 de abril como referencia de gastos con tarjeta

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 27 de abril

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 27 de abril

Este lunes 27 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.

Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.583 comprador y $1.692 vendedor.

Banco Francés: $1.610 comprador y $1.670 vendedor.

La promesa de inflación cero se aleja: por qué el gobierno de Milei no puede domar los precios

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 24 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 24 de abril el mercado paralelo cerró a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.