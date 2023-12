Crece el número de empresas que paga el aguinaldo con criptomonedas

Ante la falta de competitividad de Argentina frente al resto del mundo en materia salarial, cada vez más empresas vinculadas a la economía del conocimiento y de exportación de servicios brindan al personal capacitado la posibilidad de cobrar sus sueldos, aguinaldos y bonos en criptomonedas.

El Ministerio de Economía estima que unos 500.000 argentinos se desempeñan como freelancers para el exterior y con el objetivo de evitar la fuga de ese talento, distintas firmas como Accenture, Mercado Libre, Despegar y Globant ofrecieron abiertamente este beneficio a sus empleados.

El uso de criptomonedas crece 15% al mes en Argentina: qué espera el mercado para 2024

Sueldos en criptomonedas: cómo funciona en Argentina

“Las empresas que tienen personería jurídica en la Argentina se deben ceñir a la ley de contrato de trabajo local, según la cual se puede pagar hasta el 20% en especie, lo que muchos eligen hacerlo en dólares, dólares digitales o cripto”, aseguró Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage, una plataforma que brinda servicios de pago de honorarios.

Según los datos aportados por Raposo, durante el último año aumentó 100% la cantidad de firmas que buscaron asesoría en el rubro a fin de "darles a los colaboradores la libertad de recibir los salarios en una moneda más estable y conveniente”.

En tal sentido, el especialista en marketing subrayó que en diciembre con el pago de aguinaldos, bonos y premios en el sector privado, suele registrarse un incremento de 15% en número de honorarios procesados a través de la plataforma.

De esta manera, destacó que si bien deben aprender a lidiar con los menesteres de ser autónomos, presenta una ventaja impositiva ya que elude la tributación del 35% que les retendrían en un recibo de sueldo.

Por qué cada vez más empresas ofrecen pagar en criptomonedas

Para la recruiter especializada en IT, Juana Cervio, la opción novedosa de abonar en criptomonedas responde a una búsqueda específica de los candidatos al considerar las propuestas laborales: cobrar en una moneda que no se devalúe en un contexto de fragilidad económica.

"Si bien los dólares y los euros pueden ser una opción, para gente de Latinoamérica, y sobre todo Argentina, a veces es más conveniente cobrar en cripto, sobre todo stablecoins, por la facilidad que tiene para cambiar a la moneda local", juzgó la experta.

En una coyuntura de volatilidad cambiaria y una inflación de viajando a un ritmo de tres dígitos, los salarios en pesos se erosionan mientras que alternativas como el dólar digital o cripto ganan atractivo ya que evitan la pérdida del poder adquisitivo.

Desde su perspectiva, el pago de las remuneraciones en activos virtuales es una tendencia que llegó para quedarse especialmente "para personas que trabajan en tecnología y ambientes digitales, y prefieren manejarse con billeteras virtuales y exchanges en vez de los bancos tradicionales".

Coincidió la reclutadora especializada en relocación Paula Varak al plantear que "las empresas deben dar cada vez más beneficios a estos recursos súper específicos que son demandados a nivel internacional, para poder retenerlos y ser atractivos" como lugar de trabajo.

"Sobre todo en el ecosistema de IT es un recurso que ya está instalado y los que se adapten mejor a atraer y retener talento serán los que consigan mejores postulantes. Además, es una forma de brindarle el beneficio de ahorrar al colaborador dándole la posibilidad de ingresar a el mundo de los criptoactivos. Por último, es transparente y trackeable para el colaborador", juzgó.

A propósito de la competencia con el exterior, Varak expresó que las compañías locales "tuvieron que empezar a considerar dolarizar los sueldos o dar mayores beneficios". "Al tener perfiles muy capacitados, la demanda desde el exterior y la rotación es enorme”, concluyó.

Qué son las criptomonedas

Las criptomonedas son formas de dinero digital que utilizan criptografía para garantizar transacciones seguras y controlar la creación de nuevas unidades. A contramano de lo que ocurre con el dólar, el peso, el euro o el yuan, no son emitidas por un banco o un emisor internacional.

En otras palabras, son descentralizadas y su creación está basada en la tecnología blockchain. Que no estén atadas a regulaciones de entidades estatales hizo que cobren una notoria popularidad como un camino paralelo a los sistemas financieros tradicionales.

Dentro del vasto universo existente, las stablecoins o monedas estables lograron captar la atención de millones de personas alrededor de todo el mundo. Este tipo de criptoactivo vincula su valor al de activos estables como el dólar u otro tipo de commodity, minimizando los riesgos inherentes a los mercados y la volatilidad cambiaria.

En Argentina, el llamado "dólar cripto" satisfizo el apetito de miles de inversores locales que pretendieron refugiarse de la inestabilidad económica y política que dominó el escenario durante las elecciones. A diferencia del resto de los segmentos, se trata de un mercado que nunca se detiene y hoy cotiza a $924, cercano al MEP.

