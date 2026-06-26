La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este viernes 26 de junio de 2026 con el esquema operativo de pagos correspondiente al sexto mes del año. La jornada estará abocada principalmente a los beneficiarios del sistema previsional público cuyos ingresos mensuales se ubican por encima del haber mínimo regulado.

ANSES oficializó el calendario de pagos de julio de 2026

Según los registros oficiales del organismo, las sucursales bancarias habilitadas atenderán exclusivamente a los jubilados y pensionados con documentos de identidad finalizados en los dígitos 6 y 7. El calendario fijado establece que estas cuentas percibirán los fondos integrados con las actualizaciones vigentes.

El esquema de cobro para haberes superiores

El cronograma prevé que los beneficiarios que superan el piso salarial básico perciban los montos liquidados con el incremento mensual por movilidad del 2,58%. La normativa estipulada por el Poder Ejecutivo determinó que para este universo previsional el techo máximo ordinario se posiciona en $2.713.948,17.

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Los pagos de esta categoría comenzaron a liquidarse en la presente semana tras el cierre definitivo del tramo destinado a las escalas iniciales. Las jornadas anteriores contemplaron a las terminaciones de documento del 0 al 5, restando únicamente los últimos dígitos para concluir el ciclo ordinario mensual el próximo lunes.

Asignaciones y programas vigentes en ventanilla

A la par de las jubilaciones más altas, la ANSES mantiene activas las ventanas de cobro extendidas para prestaciones de pago único y asignaciones específicas de largo alcance. Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se encuentran habilitadas para todas las terminaciones de DNI dentro del periodo que concluye el próximo 8 de julio.

De igual forma, el esquema de asistencia previsional contempla la vigencia del cobro de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Este universo de beneficiarios dispone de la acreditación de fondos de manera unificada para todas las terminaciones de documento, sin distinción del dígito verificador.

Por su parte, las beneficiarias encuadradas en el programa de Asignación por Maternidad también se encuentran contenidas en la ventana de liquidación global que se extiende hasta la segunda semana del mes entrante. Las ventanillas automáticas y las cajas presenciales procesarán los movimientos en el horario bancario habitual.

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Las consultas referidas al lugar específico de asignación y las liquidaciones de haberes pueden gestionarse de manera remota mediante los canales digitales provistos por el Estado nacional. La plataforma oficial del organismo permite verificar el estado de las cuentas ingresando el Código Único de Identificación Laboral (CUIL).

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