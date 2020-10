Daniel Funes de Rioja: "Hay que resolver el problema de las prohibiciones de despido"

"Hay que resolver el problema de las prohibiciones de despido, que constituyen una carga muy gravosa para los empresarios", dijo Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL y vice de la UIA al referirse a lo que calificó como "situación de emergencia ocupacional" por la que transita hoy la Argentina.

"Personalmente y luego de 40 años de OIT y pasando muchas crisis -no sólo de la Argentina sino del mundo-, digo que hace falta una estrategia que no va a ser para establecer derechos para los que están en el mercado formal, sino para establecer, empleabilidad y derechos de los que están la informalidad o están al margen de cualquier posibilidad en el mercado de trabajo", comentó Funes de Rioja, minutos antes de entrar en la reunión que mantiene por estas horas la Unión Industrial Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

"A mi entender (esta situación) requiere decretar una emergencia ocupacional que facilite la contratación rápida, resolver el problema de prohibiciones de despidos y duplicaciones compensatorias que verdaderamente constituyen una carga muy gravosa para el empresario en un momento en que la situación es compleja y los niveles de actividad en ningún caso dan para ser optimistas en el corto pero si en el mediano plazo", agregó el vice de la UIA, entrevistado por el periodista Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

El gabinete económico recibió a dirigentes gremiales y empresariales.

Funes de Rioja avanzó con algunos números y recordó que en la Argentina el empleo privado no sólo no crece sino que decrece. "Hoy tenemos 13% de desempleo y 50% de informalidad. Además, tenemos un empleo publico que crece, no mucho pero crece y un empleo privado que decrece en los últimos dos años", lamentó, y agregó que no se puede "taponar la salida".

"Cuando se fuerza a que se retenga mano de obra cuando no se necesita también se genera un efecto que es dificultar la la entrada", dijo y recordó que en especial eso pasa con las empresas más chicas. "La gente tiene miedo a contratar, sobre todo las pymes. Una empresa promedio que tiene empleados licenciados por tema covid, enfrenta un promedio sobre costo laboral de 20%. Con estas normas sobre obesidad, que estamos viendo cómo se aplican, puede llegar a duplicarse ese porcentaje y todo a cargo del empresario", expresó. Y recordó que cuando se trata de empresas de mano de obra intensiva, eso se convierte en un peso muy alto. "Lo termina empujando a la informalidad o a no crecer", agregó.

Funes de Rioja junto con el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, se encuentran ahora en la reunión a la que fueron convocados por el FMI y en las declaraciones radiales antes de ingresar al encuentro manifestó: "Nos parece importante esta convocatoria"

El gobierno prorrogó hasta el 30 de noviembre la prohibición de despidos sin justa causa

"Es importante porque así como resolver el problema de los bonistas fue una prioridad marcada insistentemente por nosotros y resaltado su el éxito de esa misión, también resolver la situación con el Fondo entra dentro de las prioridades que tenemos en agenda porque estos son puntos de partida para esa reconstrucción y crecimiento de la argentina que necesitamos todos los sectores de la sociedad", manifestó.

Respecto a lo que se puede esperar del encuentro, Funes de Rioja recordó: "Vamos a plantear esa necesidad de un acuerdo y alivio para que Argentina pueda enfrentar sus compromisos", dijo y agregó: "El sector privado tiene que jugar un rol importante. Hay que hacer crecer a las empresas y el empleo, para que haya empleabilidad para todos", concluyó.

LR/FF