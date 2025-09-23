Debate en EEUU por el apoyo financiero a Argentina: críticas de Rohit Chopra y respaldo del Tesoro

El demócrata Rohit Chopra criticó públicamente en su cuenta de la red social X el rescate económico que anunció el inversionista y actual Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para Argentina. El funcionario advirtió sobre los costos de este tipo de medidas, reclamó mayor transparencia en torno a los beneficiarios y exigió que cualquier apoyo financiero a un gobierno extranjero pase por una votación en el Congreso de Estados Unidos.

Bessent: “todas las opciones” están sobre la mesa para estabilizar a Argentina

“Ya basta de rescates. En un momento en que las familias, las pequeñas empresas y los agricultores atraviesan dificultades en sus países, el Departamento del Tesoro está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales para apuntalar a un político en Argentina”, expresó Chopra en un mensaje que generó fuerte repercusión.

El demócrata también apuntó contra el uso de recursos públicos para favorecer a grandes capitales. “Con demasiada frecuencia, los contribuyentes rescatan a grandes inversores sin obtener gran cosa a cambio”, señaló, marcando distancia respecto a la estrategia de Bessent y cuestionando la falta de debate en torno al paquete de asistencia.

En este sentido, Chopra reclamó que cualquier decisión que implique un rescate financiero internacional debe contar con el aval legislativo. “Si vamos a ayudar a rescatar a un gobierno extranjero, debería haber una votación registrada en el Congreso”, insistió, subrayando la necesidad de controles institucionales para evitar discrecionalidad en la política económica exterior.

Por último, el funcionario planteó dudas sobre quiénes se beneficiarían con el plan. “También necesitamos saber qué fondos de cobertura e inversores obtendrán enormes beneficios de cualquier posible rescate”, escribió, dejando entrever que detrás de la operación podría haber intereses de grandes actores financieros globales.

Confirmación oficial de la ayuda de EE.UU. a Argentina

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, confirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” en las negociaciones para brindar asistencia financiera a Argentina. Añadió que Washington considera al país como “un aliado sistémicamente importante en América Latina” y que el Tesoro de EE.UU. está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyarlo.

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EEUU, confirmó que ayudará a Argentina y Milei le agradeció

Entre los mecanismos contemplados por Bessent están líneas de swap, compras directas de divisas, y adquisiciones de deuda gubernamental argentina denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de EE.UU. También afirmó que confía en que las reformas pro crecimiento y la disciplina fiscal impulsadas por el presidente Javier Milei serán esenciales para revertir lo que calificó como “la larga historia de declive de Argentina”.

En respuesta, Javier Milei agradeció públicamente el apoyo de Bessent, calificándolo como “incondicional”, y expresó su optimismo sobre el futuro económico del país, destacando la necesidad de políticas que restauren la confianza internacional. Asimismo, el secretario del Tesoro anunció que tiene prevista una reunión con el mandatario argentino en Nueva York para discutir más detalles del acuerdo, aunque por ahora no se han dado a conocer los términos específicos.

GZ/ff