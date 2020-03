El desplome del petróleo y la crisis financiera mundial ponen en riesgo a Vaca Muerta

La crisis financiera mundial y la baja del precio del petróleo hacen peligrar el futuro del yacimiento de Vaca Muerta. Economistas y asesores financieros coincidieron en que el proyecto petrolero se puede tornar "inviable" con las actuales condiciones económicas.

El economista Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, señaló que para que arriben inversiones a Vaca Muerta "se necesita que el precio del barril del petroleo esté por arriba de los 50 dólares".

"Si seguimos con el precio del barril a 35 dólares como está ahora, Vaca Muerta es inviable, aunque veremos cuánto dura esta crisis por el nivel de producción que tiró abajo los precios", añadió.

En declaraciones a la agencia NA, opinó que "cualquier tipo de elemento que perturbe los mercados internacionales repercute en el país y dificultará el proceso de reestructuración de la deuda".

Putin amenaza Vaca Muerta

Para el economista jefe de la consultora Inversor Global, Diego Martínez Burzaco, los mercados financieros internacionales "están sufriendo un shock muy grande a nivel mundial por la caída del precio del petróleo".

Advirtió que "muchas empresas petroleras pueden llegar a tener problemas financieros con el actual nivel del precio del petróleo, que es un problema bastante duro de resolver por el enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita por los niveles de producción".

"Está habiendo una salida importante de capitales del país, en línea con lo que está pasando en la región y lógicamente los inversores van a repensar la potencialidad del yacimiento de Vaca Muerta porque con este nivel de precios es imposible producir de manera rentable", añadió en declaraciones a la agencia NA.

Con un valor del barril de crudo en niveles de US$ 34, el precio no llega a cubrir los costos de producción. Es que el petróleo es un commoditie que tiene un valor de referencia uniforme sin importar dónde fue extraído.

Vaca Muerta es una formación sedimentaria muy dura, parecida al mármol, y para perforarla y liberar los hidrocarburos (gas y petróleo) se necesitan hacer hacer pozos horizontales, en forma de "L", y fracturas con la inyección de mucha agua y arena para romper la roca. Ese mecanismo, ultradesarrollado por Estados Unidos, es más costoso que los tradicionales pozos verticales.

Además, son pozos en los que en el primer año se extrae mucho petróleo y gas, pero, pasado ese tiempo, declinan muy rápido su rendimientos. Para mantener el ritmo de producción es necesario estar perforando nuevos pozos de forma constante, para lo cual se requiere inversión constante.

Estados Unidos, el país que logró perfeccionar y reducir los costos del "fracking", es el mayor productor no convencional, lo que lo convirtió en el mayor productor de petróleo y gas del mundo en apenas una década. Por eso el presidente Donald Trump le avisó a Irán en uno de sus últimos cruces que su país no depende de nadie en materia energética.

Estados Unidos consume por día 20 millones de barriles y, por primera vez en 65 años, este 2020 se convertirá en un exportador neto de energía. Arabia Saudita, Argelia y China intentaron replicar la técnica no convencional de los Estados Unidos, hasta ahora sin éxito.

La Argentina logró poner en marcha Vaca Muerta y la producción no convencional de petróleo ya representa el 20% del total, tras crecer 50% en 2019 en relación a 2018. La de gas ya representa el 43% de toda la producción nacional, según el último informe del Instituto Mosconi. Pero ahora se abre un fuerte interrogante sobre el futuro de esa potencial nueva mina de oro.

Lunes negro: claves para entender la caída en el precio del petróleo

Renegociación de la deuda. Por otro lado, el analista financiero Christian Buteler advirtió que la crisis financiera internacional "empeora las chances de éxito" en la renegociación con acreedores privados por unos US$ 70 mil millones.

Consideró que el país "no debe postergar la oferta a los acreedores" y dijo que es necesario consensuar una oferta con los tenedores de bonos para seguir adelante con el proceso de negociación. "No estoy de acuerdo con los que sostienen que cuanto peor es la oferta a presentar, será aceptada igual", dijo en declaraciones a la agencia NA.

Señaló que la baja en mercados responde a "la situación internacional", por el desacuerdo que hay en la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y Rusia sobre los niveles de producción ante el avance del coronavirus.

Buteler opinó que "no se sabe cuanto tiempo durará esta tormenta financiera y el nivel de profundización que tendrá, por lo que el gobierno no tiene que postergar la oferta porque corren los vencimientos y llega un momento en que tenes que pagar o refinanciar, para no caer en default".

"Hay que ajustar el lápiz, hablar con los fondos principales para que cuando salga la oferta sea lo mas consensuada posible y seguir adelante con su plan más allá de lo que pase en el mundo", afirmó.

Para el economista jefe de la consultora Inversor Global, Diego Martínez Burzaco, al opinar sobre la crisis financiera, dijo que "hay que ver donde para este nivel de desestabilización, ya que la caída de las cotizaciones y el riesgo país es muy fuerte".

Burzaco añadió que la situación de los mercados financieros globales "no ayuda para sumar adhesiones" al proceso de restauración de la deuda. "Hay que conocer cuáles serán los términos y condiciones, y ver si los acreedores están están dispuestos a aceptar la oferta que realizará el gobierno" añadió en declaraciones a NA.

El economista de Inversor Global advirtió que el ministerio de Economía "no puede posponer el proceso de reestructuración porque no tiene mucho tiempo". "No hay dólares y no hay mucho plazo para posponer la oferta porque se le vienen encima los próximos vencimiento y tiene un apretado calendario financiero", explicó.

Por último, consideró que el gobierno "debería presentar una oferta no demasiado agresiva a los acreedores y que le sirva a las dos partes para que sea posible el canje".

ED CP