Deuda en pesos: ¿Otro reperfilamiento?

El programa económico no está corrigiendo el deficitario resultado fiscal. El gobierno se está endeudando en pesos, el peligro de un reperfilamiento asoma para el año 2024.

Por ahora, el dólar blue sigue planchado, tasa elevada e inflación acelerando. Dólar oficial acompaña de atrás.



Para Alfonso Prat-Gay, Javier Milei oculta "un plan Bonex" por querer dolarizar la economía

¿Cómo está funcionando el Estado en el año 2022?

Te lo manifiesto en estos cuatro ítems relevando el primer bimestre del año, luego abordaremos lo que sucede en marzo.



El Resultado fiscal medido en dólares es de U$S 2.709 millones y medido en pesos de 287.563 millones.

La variación de la Deuda Pública en $, medida en dólares es de U$S 5.078 millones y medida en $539.436 millones.

La variación en Base Monetaria, medida en dólares es de U$S 1.386 millones y en $ 17.966 millones.

La variación Deuda BCRA, medida en dólares es de U$S 2.476 millones y medida en pesos de 51.381 millones.



Vamos por partes:

El déficit fiscal de los dos primeros meses del año es muy alto y suma U$S 2.709 millones, cuando un año atrás era negativo en U$S 751 millones. Este mayor déficit tiene que ser financiado por el mercado, no vía emisión, al menos por ahora.

La deuda pública en pesos se incrementó en U$S 5.078 millones, esto quiere decir que se recurrió a la deuda pública para financiar el déficit fiscal, de dicho total se recurrió mayoritariamente a deuda en pesos ajustada por CER. El stock de deuda ajustada por CER alcanza los U$S 66.915 millones, es más alta que toda la deuda con el FMI. Desde que asumió Alberto Fernández a la fecha creció en U$S 42.464 millones.

La base monetaria en pesos creció en $ 17.966 millones, si la medimos en dólares baja porque subió más el dólar que la variación, por ende, se contrajo en U$S 1.386 millones. El gobierno ha dejado de emitir al ritmo del año anterior.

La deuda del Banco Central cayó en U$S 2.476 millones, está claro que la política monetaria ha comenzado a ser contractiva.

¿Aumenta fuerte la deuda en pesos?

Está sucediendo lo mismo que bajo el gobierno de Mauricio Macri, creció tanto la deuda en pesos que la terminó reperfilando,

Si hay menos emisión, ¿los precios deberían comenzar a bajar?

Cuidado, en enero y febrero hubo poca emisión, pero las señales que dan las cuentas públicas es que, de seguir con este nivel de déficit, será inevitable volver a emitir. Por otro lado, recordemos que en el segundo semestre del año 2021 se emitieron $ 1,8 millón de millones, este efecto expansivo se nota en este trimestre.

Werner, ex funcionario del FMI, cruzó a Alberto Fernández por la inflación: "Busca responsables donde no lo están"



¿Qué está pasando en marzo?

En lo que va de marzo la suma de la base monetaria y la deuda del Banco Central está creciendo a un ritmo del 3,8%, con lo cual volvimos a la maquinita, por eso se recalentaron un poco los dólares alternativos. El gobierno encontrará un límite para endeudarse en el mercado interno.

¿Qué pasa con los depósitos?

Los depósitos en pesos totales crecen a un ritmo del 51,5% anual, aún por debajo de la inflación. Los depósitos a plazo fijo en pesos crecen al 54%, por encima de la inflación y mucho más que la tasa que pagan los bancos. Sin embargo, no vemos una suba importante. En el caso de los depósitos en dólares en 12 meses crecen el 0,2%. Los depósitos están estancados, esto traerá sus repercusiones en el mercado de créditos.

¿Cómo están los préstamos al sector privado?

Muy mal, si sumamos los préstamos en pesos y en dólares (evaluándolos a $), el total de financiamiento aumenta el 41,7% anual, mucho más abajo que la inflación anualizada.

¿Algún dato saliente?

Los préstamos en tarjeta de crédito vienen creciendo a un ritmo muy lento del 35% anual en los últimos meses, mientras que los préstamos personales suben el 55% promedio. Creemos que hay muchos consumidores que están tomando créditos personales para saldar deuda en tarjeta. Esto implica menos consumo.

Una mirada general

El gobierno pasó de financiarse con el Banco Central a financiarse con el mercado. Esto implica menos emisión de moneda, más iliquidez y suba de tasas. El sistema financiero está cuasi estatizado, en pesos el sistema financiero solo le presta el 42,7% de los depósitos al sector privado y en U$S el sistema financiero solo le presta el 20,8% de los depósitos al sector privado. El resto va todo al Estado o encajes del sistema financiero.

Este cóctel es explosivo para el sector privado, porque encarece el financiamiento de su capital de trabajo o proyecto de inversión.

"La suba de tasas nos asegura un escenario de desaceleración económica para los meses próximos", Di Stéfano.



La iliquidez de mercado empuja a que algunos actores tengan que vender dólares para financiar su capital de trabajo o proyecto de inversión, por eso el dólar blue está tan ofrecido.

Esta suba de tasas nos asegura un escenario de desaceleración económica para los meses próximos.

Con el desembolso del FMI el dólar de equilibrio podría ubicarse en torno de los $ 200 que se constituye en un piso para el dólar. Todo precio por debajo de $ 200 es oportunidad de compra. El precio de $ 190 fue un piso para el dólar bolsa, no creemos que podamos volver a dicho valor.

El Banco Central acelera la tasa de devaluación del peso, para 27 días de marzo la tasa de devaluación es del 2,7% y para el mes podría llegar al 3,2%. El dólar solidario ya está en $ 190,57, con la devaluación esperada de abril estimamos un dólar solidario para el 30 de abril muy cerca de los $ 200. Lo que sería un piso para el dólar bolsa y blue.

El plazo fijo al 43,5% anual no es negocio con una inflación que se acelera a una tasa del 60% anual, hay que hacer plazo fijo ajustado por inflación, se lo conoce como plazo fijo UVA.

El financiamiento que se pueda tomar a una tasa inferior al 55% anual es muy bueno, recordemos que al tomar financiamiento hay que tener en cuenta la tasa de rentabilidad de nuestro negocio y el descuento sobre impuesto a las ganancias.

Lo Importante en la economía argentina

La Argentina abre una ventana de tiempo con el dólar más tranquilo, acelera la inflación y tendremos mucha iliquidez. La industria ya mostró lo mejor que tenía para dar en materia de actividad económica, ahora hay que proyectar una producción similar a la del año 2022.

El campo tiene que vender y proyectar su futuro, los buenos precios no duran una vida. El comercio tendrá que lidiar con un consumo que no tiene potencia, llegando a fin de mes la venta se apaga.

El sector inmobiliario tiene buenos precios, por ahora, hay que aprovecharlo. Será un año de bajo crecimiento. Lo mejor que nos podría pasar es que la coalición gobernante no se rompa, caso contrario podemos caer en actividad económica.

* Economista y asesor de negocios.