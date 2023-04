El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro breve con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, luego de que el organismo de crédito afirmara que habrá una nueva revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas a causa de la sequía.

Finalmente el titular del Palacio de Hacienda regresará de Estados Unidos con una promesa pública de las máximas autoridades del Fondo para verificar, de nuevo, las metas que se habían pactado hace pocas semanas.

Allí, el FMI pedía que se avance con la suba de tarifas y ponía la lupa en los gastos que podría generar la nueva ley previsional votada en el Congreso. Además, entre otros puntos, le concedía a Argentina la baja de la meta de acumulación de reservas a causa de la sequía.

Sin embargo, Massa voló hasta Washington esta semana para reunirse nuevamente con las autoridades del organismo multilateral y explicar que el golpe económico de este fenómeno natural complicaría aún más las metas pautadas. Por eso se reencontró esta mañana con la subdirectora del FMI, Gita Gopinath, y posteriormente con Georgieva.

Fue un encuentro corto donde ambas autoridades repasaron los puntos principales del encuentro con Gopinath y Georgieva asumió su compromiso de trabajar en las nuevas metas.

La titular del Fondo ya había anticipado en su alocución durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial que el impacto de la sequía era mayor al que habían estimado. “Hemos examinado las implicaciones de este shock, lo hemos acomodado parcialmente en la modificación del objetivo de acumulación neta de reservas internacionales, pero reconocemos que tenemos el compromiso del Gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran y seguiremos de cerca qué tan exitosos son”, dijo esta semana.

La reunión de Massa y Gita Gopinath

La confirmación de una nueva revisión del acuerdo llegó esta mañana luego del encuentro entre Massa Gopinath. "Buena reunión con el ministro Sergio Massa. Hablamos del impacto de la peor sequía en la historia argentina y nos comprometimos a seguir trabajando de cerca para fortalecer el programa ante este difícil escenario", expresó la segunda al mando del organismo en sus redes sociales.

Desde el Ministerio de Economía reconocieron que este último encuentro es el punto de partida de un trabajo conjunto. "Empieza una etapa de repensar el acuerdo en función de la sequía", expresaron.

Sergio Massa reunido con Gita Gopinath.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que “la peor sequía de Argentina en, por lo menos los últimos 60 años” implicaría una caída en las exportaciones de US$ 20.811 millones y en la recaudación de US$ 7.376 millones. Desde Economía tienen claro que si no hay flexibilidad del Fondo para llegar a las metas de pago, será imposible cumplir con los compromisos.

