Tras el 7,7% de marzo: ¿qué dijeron los economistas de la City y la oposición?

El INDEC publicó la inflación de marzo. Los precios al consumidor (IPC) subieron 7,7% en marzo de 2023 respecto de febrero y 104,3% interanual. Acumularon un alza de 21,7% en el primer trimestre muy lejos del objetivo fijado en el Palacio de Hacienda.

Las estimaciones privadas estaban cerca del 7%, por lo que el 7,7% superó las expectativas y obligará a los economistas consultados por el Banco Central a aumentar el piso inflacionario para este 2023; y al Gobierno a poner en marcha un nuevo plan, si bien marzo es estacionalmente alto y en el Palacio de Hacienda confían en que abril retorne al 6%, un número todavía altísimo.

En ese contexto, PERFIL consultó a expertos en el tema sobre las perspectivas para los meses que están por venir y las opciones, que aún podría tener el Gobierno para frenar la suba de precios.

¿Qué dijeron los economistas?

“El caso de alimentos y bebidas es bastante preocupante como consumo masivo. La situación es más preocupante en el norte del país por la sequía. Lo que estamos viendo efectivamente es que la variación de precios supera los tres dígitos en varias categorías básicas de alimentos”, comenzó explicando Damián di Pace, director de Focus Market.

La inflación de marzo fue del 7,7% y preocupan los precios de los alimentos en abril

“La sequía ha afectado categorías como arroz, yerba mate, frutas y verduras. Hoy tenemos una situación en la que hacia adelante el dólar agro va a presionar la inflación; ya que la emisión por parte del BCRA para adquirir los dólares liquidados será casi del 1% del PBI, es decir 1,6 billones de pesos y además va a presionar el precio de los alimentos en el mercado interno vinculados al maíz, girasol, trigo, cebada”, agregó Di Pace.

“En definitiva, desde Focus Market, vemos para los próximos meses una situación estacionaria con una inflación del 6% porque no se logra solucionar el origen de esta elevada inflación que es fiscal y con desborde monetario”, concluyó.

Un IPC mensual de entre el 7 y 7,8% de aquí en adelante

La economista Natalia Motyl había pronosticado un 7,5% en diálogo con PERFIL siendo una de las proyecciones más acertadas de los expertos consultados por este medio. Para los próximos meses Motyl estimó un IPC mensual de entre el 7 y 7,8%.

“El dato de marzo se explica por la suba de precios de comunicación como cable e internet y transporte por suba de tarifas y aumento de naftas. Alimentos y bebidas también presionó al alza con subas en productos como huevo y pollo”, agregó en línea con lo señalado por Di Pace.

Inflación del 140%: el temible nuevo techo que pronostican los industriales

“La realidad de la inflación es que hay un problema de emisión pasada (inyección de liquidez para financiar el déficit) que tiene un impacto de hasta 24 meses, presente y futura con la montaña de deuda remunerada. La expansión de la oferta es lo que genera la caída del valor del peso. Hasta que no haya una respuesta monetaria acertada, la inflación seguirá acelerándose”, advirtió Motyl.

Martín Guzmán se fue por menos

“El 7.7% bate el récord de, al menos, esta gestión cuando se desató la crisis que catapultó la salida de Martín Guzmán en julio 22 con 7,35%. En el primer trimestre de 2023 acumulamos un 21.7% que anualizado arroja un 119.3%. Además, esto se da con evidente aceleración”, señaló Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras.

Tras la inflación de marzo del 7,7%: Qué hará el BCRA con las tasas de interés

“No hay plan, los pocos lineamientos que se establecieron con FMI no se están cumpliendo, tenemos el tipo de cambio atrasado, la emisión monetaria no afloja y el dólar soja 3 promete acelerar aún más su crecimiento” Y agregó: “Esta aceleración en la nominalidad ha tomado una dinámica demasiado peligrosa y lo peor de todo esto es que no hay nada a la vista que traiga tranquilidad, solo más acumulación de desequilibrios para tratar de llegar a diciembre sin pagar el costo político de hacer las reformas necesarias”, lamentó el analista financiero.

Un Banco Central a la orden del Tesoro

“Hasta que no se lleve a cabo una reforma profunda de la política monetaria, que genere un shock de confianza, las expectativas no van a cambiar y la dinámica de la inflación no quebrará su tendencia alcista”, señaló Lautaro Moschet, Economista de la Fundación Libertad y Progreso en un reporte que salió minutos después del dato del INDEC.

“Se necesita un gran compromiso del Ministro de Economía, así como también del presidente del Banco Central, para poder coordinar la política fiscal con el objetivo de bajar la inflación. Hoy en día la situación es inversa, es decir, tenemos un Banco Central a la orden del Tesoro para cubrir sus gastos y esa transferencia de recursos se produce a costa de la degradación del peso y, en definitiva, de mayor inflación”, aseveró.

¿Qué dijo la oposición?

Como era de esperarse, una oposición en campaña salió al cruce del Gobierno y le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, un plan antiinflacionario urgente.

El diputado de Juntos Por el Cambio, Martín Tetaz, fue de los primeros en tuitear: “El 7,7% de inflación de marzo es aterrador. Gravísimo. Los alimentos y bebidas corren a una velocidad anualizada del 190%. Tenemos que evitar que esto termine en una hiperinflación. Por favor @SergioMassa el anuncio de un plan antiinflacionario es urgente”.

Asimismo lo hizo el candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei: “REPITAN CONMIGO: La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea por aumento de la oferta y/o caída de la demanda, lo cual hace caer el poder adquisitivo de la moneda, esto es los precios expresados en pesos suben”.

Por su parte, Patricia Bullrich, también candidata presidencial lanzó: “¿A DÓNDE NOS ESTÁN LLEVANDO? En todo el mundo baja la inflación menos acá. Dejen de estafar a la gente con el cuento de la crisis mundial: la emisión, el gasto descontrolado y su propia ineptitud generan la inflación mensual más alta en 30 años. Hay que sacar al país de este desastre. Yo estoy decidida a hacerlo”.

Por último, Ricardo López Murphy escribió:

Inflación de marzo 7,7%

Inflación interanual 104,3%

Pobreza 39,2%

Dólar a $400

"No son “números”: es el fracaso del relato, la improvisación y el socialismo".

