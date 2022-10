Devaluamos o devaluamos

El dólar soja aporto U$S 8.123 millones, pero quedaron pocos billetes en las reservas. Atraso cambiario y una fecha incierta para devaluar. Las tasas de interés están en las nubes.

Con una liquidación extraordinaria del agro de U$S 8.123 millones, las reservas solo subieron en U$S 887 millones, mientras que los pasivos monetarios subieron en $ 1,4 billones, esto explica la suba del dólar objetivo para el mes de octubre.

Tras el fin del dólar soja, Massa anuncia nuevas reglas para importadores

Los depósitos en pesos subieron $ 1,3 billones, lo que muestra mucho dinero en los bancos, aunque la demanda de dinero medida a 12 meses muestre una caída significativa. Los depósitos en dólares caen en términos reales.

En materia de préstamos no se observa una mayor demanda, aunque crecen por debajo de la inflación esperada. Por ejemplo, las financiaciones con tarjeta crecen al 70,6% anual y los préstamos personales al 50,5% anual, cuando la inflación objetivo estaría en torno del 85% anual. Recesión.

¿Cómo ves al dólar?

Lo vemos subiendo, creemos que vamos a un escenario de mayor demanda, por ahora hay mucho dinero en el sistema financiero, no hemos visto una migración muy grande a dólares, pero no tardaría en ocurrir.

¿Qué pasaría con las tasas?

Las tasas de interés están llamadas a crecer pasando del 75% al 80% anual como piso, tal vez algunos escalones más arriba.

¿Cómo se viene manejando la tesorería?

El Ministerio de Economía está ofreciendo tasas de interés más atractivas para financiarse, una letra a un plazo de 73 días rinde el 109% anual, un bono en pesos que vence el 17 de octubre del año 2023 rinde el 106,0% anual. Esto explica que la tesorería quiere atraer pesos para financiar al estado.

¿Cuánto rinde la tasa efectiva de un plazo fijo?

Está rindiendo un 107,0% anual, por ahora tiene rendimientos muy similares a una letra a 73 días o un bono a un año de plazo.

¿Cómo viene el mercado cambiario?

En los últimos 12 meses el déficit es de U$S 5.849 millones

¿Me lo explicas mejor?

Imagínate una balanza de dólares del país, están saliendo más dólares de lo que que ingresan, esto explica el déficit de U$S 5.849 millones, que equivale a 1,2% del PBI.

¿Algo para destacar?

La balanza de turismo es deficitaria en U$S 4.738 millones, esto estaría avalando que tenemos un tipo de cambio muy atrasado. Un día de un todo incluido en el caribe, vale similar a un departamento en Carilo frente al mar, sin todo incluido.

Nos falta financiamiento

Nos falta que ingrese dinero para financiar al país, por otro lado, la salida de dólares no se detiene, este gobierno no genera confianza.

¿Qué sucede con las reservas?

Las reservas ascienden a U$S 37.621 millones, esto implica el 7,3% del PBI: para tener reservas robustas tendríamos que tener el 20% del PBI, esto deberían ser unos U$S 110.000 millones, algo difícil de que ocurra con este gobierno.

Tenemos déficit gemelos

Correcto, el flujo de pesos es deficitario en 4,4% del PBI, esto es el déficit fiscal. Mientras que la balanza de dólares es deficitaria en el 1,2% del PBI.

El déficit fiscal no incluye el déficit cuasifiscal del Banco Central

Muy buen punto, no lo incluye, si lo tuviéramos que incluir deberíamos adicionar 2,9% adicional, esto implicaría un déficit global del 7,3% del PBI.

Sería algo difícil de corregir

Según el vice ministro de economía Gabriel Rubinstein, lo podrían corregir en 3 años, y la inflación el año que viene podría bajar a niveles del 60% anual.

¿Lo consideras probable?

Creo que es una expresión de buenos deseos, esos pronósticos los veo poco probables, el mercado descuenta una inflación del 100% anual por un buen tiempo.

Perspectivas del mercado de granos

China está con poca demanda, y esto pone de mal humor a los operadores. Deberíamos analizar cada caso en particular.

Soja

Los exportadores tienen mercadería para moler, creo que le harán un vacío imposible de llenar a los tenedores de soja. La soja vale lo mismo en la posición noviembre 2022 que en noviembre 2023 U$S 367. Esto habla a las claras que el mercado descuenta que el productor luego de la venta extraordinaria por el dólar soja a $ 200, va a guardar la mercadería por mucho tiempo.

Maíz

La posición diciembre 2022 vale U$S 252, la posición abril 2023 U$S 249,50 y la posición julio 2023 U$S 220. Esto implica que no hay una buena cosecha de maíz de primera a la vista, por eso a abril de 2023 el precio es similar a diciembre 2022. Sin embargo, el mercado ve que hay una buena cosecha tardía y la posición julio del año 2023 cotiza casi U$S 30 debajo de abril 2023.

Massa, sobre el dólar soja: "Se liquidaron US$ 8.123 millones y la meta de reservas con el FMI está cumplida"

¿Qué hizo el gobierno con el maíz?

Les pidió a los exportadores que le pagaran las retenciones de 8,9 millones de toneladas de maíz de primera, esto es una locura, porque no habrá maíz de primera en esa cantidad para exportar. Estamos muy apretados con el maíz, vemos su precio a la suba. El gobierno pide adelantado dinero, mañana no lo tendrá, ergo más déficit a futuro, sinónimo de más inflación y devaluación.

Trigo

Las estimaciones de cosecha son muy optimistas, creo que vamos a una campaña difícil, no habrá trigo, y el precio estará muy picante.

En este escenario habrá más inflación

La falta de trigo y maíz impulsarla a la inflación a la suba, por eso creemos que vamos a un desorden monetario muy importante, que termina por ajustar al tipo de cambio oficial y a los dólares alternativos.

¿Hay inflación en dólares?

El dólar oficial aumentó el 49,2% en los últimos 12 meses, y la inflación se ubicaría en torno del 85% anual, hay una inflación en dólares muy elevada. Esto no se podrá sostener en el tiempo.

¿El gobierno propondrá un plan de estabilización?

Esperamos que sí, vemos que en algún momento tendrá que devaluar el tipo de cambio oficial. A este ritmo para fin de año el dólar mayorista estaría en $ 180, y los dólares alternativos en $ 400, eso te da como resultado una brecha de 122%. En la actualidad el promedio de los dólares alternativos esta en $ 302, contra un dólar mayorista de $ 147,3 lo que no da una brecha del 105 %.

Con las metas en “verde”, Massa busca más dólares y apuesta todo para el 2023

¿Es loco pensar en un dólar de $ 400 para fin de año?

En absoluto, por otro lado, las tasas están todas por encima del 100% anual.

¿Cuánto está la tasa implica del dólar futuro?

Para el promedio de todas las cotizaciones 124,5% anual.

¿Compro dólar futuro?

En absoluto, las posiciones futuras tienen descontado un escenario de alta devaluación, con estas tasas es imposible ganarle al Banco Central.

Los 9 puntos fuertes de esta primer semana de octubre

Terminó el dólar soja, el orden de los faroles no altera el alumbrado, lo que se vendió de soja es irrepetible, por ende, vamos a una sequía de dólares para el último trimestre del año, salvo que aparezca un nuevo caramelo para tentar a los productores, pero ahora tendrán que pensar en un dólar soja de $ 220 para comenzar a conversar. El 7 de octubre el FMI le otorgaría a Argentina un crédito de U$S 4.000 millones para aplicar a los vencimientos del trimestre. Argentina cumplió las metas acordadas. El 11 de octubre Sergio Massa viaja al exterior para buscar nuevo financiamiento y acordar con el Club de Paris. Ojalá tengas suerte Sergio. El viernes 14 de octubre se conocería la inflación de setiembre, sería del 7,0% mensual, y anualizada rondaría el 85%. Acá no te ayudará la suerte Sergio. La suba de las tasas en los mercados mundiales, la devaluación del yuan chino y la indefinición de las elecciones en Brasil agregan incertidumbre al escenario local. La política monetaria del gobierno busca una tasa de interés positiva, pero choca contra las presiones de la política. Sergio Massa quiere ordenar, el Kirchnerismo no desea ajustar y Alberto Fernández desea impedir (a través del Banco Central). Así no estará nunca muy claro el rumbo. Nuestros bonos soberanos están a precios increíblemente bajos, ya no hay estómago para soportar una inversión en estos títulos. El gobierno tiene que prometer el oro y el moro para que le presten dinero (coloca bonos duales aceptando la actualización más beneficiosa para el inversor sea inflación o tipo de cambio). Por ahora, la mejor inversión es plazo fijo UVA, alguna letra ajustada por inflación, o bono ajustado por inflación (en especial que venzan antes de agosto del año 2023). Compra de dólares es la mejor inversión y te deja dormir tranquilo. La buena noticia es que el gobierno en setiembre mostrara superávit fiscal, dada la mega recaudación de retenciones por el dólar soja. Habrá que ver si puede controlar el gasto en el último trimestre del año, y como llega a las metas con el FMI a diciembre 2022. El verano es el mejor momento para ajustar el dólar mayorista. Un escenario internacional que nos trae viento de frente, los motores del crecimiento argentino en problemas, y la sequía en todo el país, son razones más que suficientes para ser cautelosos. Tener mercadería, dólares y deuda en pesos, es la mejor opción.

* SDS, Asesor Económico y de Empresas