Diputados rechazaron el aumento de retenciones anunciado para junio por Javier Milei

Los diputados cordobeses Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez presentaron este martes 15 de abril un proyecto para mantener las retenciones agropecuarias hasta fin de año, rechazando, de esta manera, las declaraciones del presidente Javier Milei, quien anunció que en junio volvería a subir las tasas por derecho a las exportaciones que abona el campo. "Si el campo tiene que liquidar, que lo hagan ahora porque en junio vuelven las retenciones”, apuró el libertario.

A finales de enero, el Gobierno anunció una serie de reducciones para las retenciones. Por ese motivo, los impuestos a la exportación de soja bajaron del 33% al 26%; los derivados de la soja del 31 al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz del 12% al 9,5%; y el girasol del 7 al 5,5%.

El proyecto presentado por Gutiérrez y Torres se sumará a las iniciativas que ya maneja la comisión de Agricultura y Ganadería para determinar una rebaja de las retenciones por ley y, de esta manera, impedir que el jefe de Estado pueda subirlas a su antojo.

Diputada Alejandra Torres

El proyecto de los diputados cordobeses busca "garantizar la estabilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial mediante la prohibición de aumentos en los derechos de exportación aplicables a productos del sector durante el año 2025", y establece que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados por decreto o resolución administrativa durante los años 2024 y 2025".

Otro de sus artículos detalla que "toda modificación de las alícuotas de derechos de exportación aplicables al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser aprobada por el Honorable Congreso de la Nación mediante ley expresa".

Los legisladores cordobeses señalaron que su proyecto “tiene como finalidad proteger la estabilidad y previsibilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial, ante la amenaza de una eventual suba de derechos de exportación (retenciones), anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la flexibilización del régimen cambiario y la salida del cepo”.

Proyectos contra las retenciones en la Cámara de Diputados

La comisión de Agricultura, presidida por el radical Atilio Benedetti, está estudiando seis proyectos para que las retenciones no puedan aumentarse este año y que sea permanente la rebaja establecida desde el 27 de enero pasado. El grupo parlamentario comenzó a debatir la semana pasada los proyectos sobre retenciones y espera seguir con su trabajo los próximos días, pero todavía no se estableció la fecha definitiva por un encuentro previsto, la semana próxima, con legisladores de Brasil, Paraguay, Uruguay, y Chile por la celebración de la 2da. cumbre Agro-Global.

Por otra parte, para que puedan avanzar necesitan que también trate esos proyectos la Comisión de Presupuesto, que es manejada por el referente libertario José Luis Espert, quien solo la abre para discutir proyectos oficialistas o si el Congreso vota un emplazamiento.

En la comisión se están estudiando los proyectos de Juan Manuel López (Coalición Cívica), de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Fabio Quetlas (UCR), Juan Manuel Pedrini (UxP) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

José Luis Espert

Las declaraciones de los legisladores cordobeses contra el aumento de retenciones de Milei

Carlos Gutiérrez expresó que “si el Gobierno realmente quiere que ingresen dólares, no tiene que especular con que el agro liquide rápido; tiene que establecer reglas claras y sostenibles”.

“El campo es el sector más importante de nuestra economía; el que más dólares trae a la Argentina y ya está cansado de gobiernos que le prometen quitar las retenciones y nunca cumplen, o cumplen a medias y después se las vuelven a imponer”, añadió.

Inflación recalentada: cómo puede impactar la liberación del cepo cambiario en los precios

Por su parte, Alejandra Torres remarcó que “el sector agropecuario y agroindustrial es el motor productivo de la Argentina. No puede seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos de turno. Necesita reglas claras, previsibilidad y una política fiscal seria, no más parches ni improvisación. Sin previsibilidad no hay inversión, ni empleo, ni futuro”.

Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, también cuestionó a Milei a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, exigiéndole que “deje en paz al campo, no lo presione para que liquide. En @DiputadosAR estamos tratando el proyecto de la Coalición Cívica y otros más para que la baja de retenciones de enero sea permanente y por ley, con un cronograma definitivo de eliminación”.

