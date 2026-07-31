La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario completo de pagos correspondiente al mes de agosto. El organismo previsional estableció las fechas de liquidación para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, articulando los desembolsos según la terminación del Documento Nacional de Identidad de los titulares.

ANSES adelantó fechas de cobro por el feriado del 17 de agosto

Para los beneficiarios que poseen documentos finalizados en 8 y 9, las fechas del cronograma institucional se encuentran distribuidas a lo largo del mes según la prestación que perciban. Las acreditaciones comenzarán durante la segunda semana del período y finalizarán en el tramo de cierre del mes.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizados en 8 y 9 recibirán sus haberes en la quinta jornada del calendario mensual. La acreditación bancaria para ambas terminaciones de documento se ejecutará el viernes 14 de agosto.

Este grupo abarca las pensiones por invalidez, vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, que se abonan en el primer tramo de liquidaciones del organismo previsional.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que no superen el monto mínimo cobrarán en días consecutivos.

- Los titulares con DNI finalizado en 8 percibirán sus fondos el viernes 21 de agosto.

- En tanto, los jubilados y pensionados cuyo documento termina en 9 tendrán depositada la prestación en la jornada siguiente, correspondiente al lunes 24 de agosto.

El bono que no se mueve: los jubilados cobrarán otra vez $70.000 en agosto

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben haberes superiores a la jubilación mínima tienen asignada la acreditación de fondos durante la última jornada operativa del mes.

- Tanto los jubilados con DNI terminado en 8 como aquellos con DNI finalizado en 9 cobrarán de manera simultánea el lunes 31 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán de forma escalonada en el tramo final del cronograma para este grupo.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 8 percibirán el importe el viernes 21 de agosto.

- Mientras que las personas con DNI finalizado en 9 tendrán depositado el pago el lunes 24 de agosto.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) respetará las mismas fechas operativas que las asignaciones por hijo durante el cronograma de agosto.

- Las titulares con DNI finalizado en 8 cobrarán la prestación el viernes 21 de agosto.

- Las beneficiarias con DNI terminado en 9 recibirán los fondos el lunes 24 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad

En lo referente a las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, la ANSES unifica el pago de a dos terminaciones de documento por día hábil.

- Las beneficiarias cuyos DNI concluyan en 8 y 9 recibirán la liquidación correspondiente de forma conjunta el viernes 18 de agosto.

ANSES oficializó las fechas de cobro para todos los beneficiarios en agosto

Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, al igual que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, no se distribuyen por número de documento para la liquidación.

- Los beneficiarios con DNI terminado en 8 y 9 comprendidos en la primera quincena de Pago Único podrán cobrar del 11 de agosto al 11 de septiembre.

- Mientras que las Asignaciones Familiares de PNC estarán disponibles entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abonará en el tramo final del mes a todos los trabajadores que se encuentren suscriptos al régimen.

- Los titulares que posean documentos terminados en 8 y 9 percibirán el monto asignado por el organismo el viernes 28 de agosto.

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