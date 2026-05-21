Dólar blue hoy: cerró a la baja este jueves 21 de mayo, con una caída de $5

A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy jueves 21 e mayo

El dólar blue hoy cerró este jueves 21 de mayo a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 21 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 21 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Inflación de mayo: el salto del petróleo presiona sobre los precios minoristas

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 21 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 21 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.424,90 para la compra y $1.425,70 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 21 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 21 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 21 de mayo a $1.479,00 para la compra y $1.479,60 para la venta.

Receta electrónica de PAMI: cómo funciona el sistema digital para retirar medicamentos en las farmacias

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 21 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 21 de mayo en $1.482,30 para la compra y $1.482,40 para la venta.

La confianza del consumidor subió 1,3% en mayo después de tres caídas consecutivas

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 526 puntos básicos este jueves 21 de mayo.