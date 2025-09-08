Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza el dólar que nunca duerme este lunes 8 de septiembre

El dólar cripto fue protagonista en las horas posteriores a conocerse la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses y alcanzar los $1460. Este lunes 8 de septiembre se puede comprar a $1434,44 en la plataforma Ripio. Sin embargo, dado que no hay unidad de criterio en cuestión de cotizaciones, hay plataformas o exchanges de venta que lo tienen en $1460 y otros en $1420.

Cómo abre hoy el mercado: una a una las cotizaciones del dólar este lunes 8 de septiembre

Tras la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno.

En tanto, El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 y $ 1.355 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 y $ 1.386.

El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 y $ 1.370 para ambas cotizaciones.

La victoria a favor de Fuerza Patria fue por el margen que los analistas consideraban desfavorable para el gobierno por las expectativas negativas que podría generar.

La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado.

Por su parte, los ADRs caen hasta 15% en las cotizaciones pre market y algunos analistas explican que el riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.

en desarrollo...