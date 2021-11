Dólar y FMI: cuáles son los negocios que vienen

El gobierno necesita imperiosamente recuperar reputación, el riesgo país está elevadísimo, un acuerdo con el FMI podría revertir parcialmente su mala imagen. Las intervenciones en el mercado cambiario seguirán porque las reservas son negativas. Las cartas de Cristina no ayudan, las indefiniciones de Alberto tampoco.

¿Cómo estamos de reservas?

Las reservas, al 26 de noviembre, se ubicaron en U$S 42.144 millones, hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre se paga una amortización al FMI de U$S 1.880 millones, si solo bajara dicho monto a fin de año las reservas se ubicarían en U$S 40.264 millones. Si le agregás alguna baja adicional por turismo, pago de intereses, préstamos, giro de dividendos o atesoramiento, la caída podría ser muy superior.

¿Qué hizo el gobierno?

La posición global de los bancos deberá estar equilibrada, son unos U$S 800 millones que deberán transferir al Banco Central, eso hará engrosar las reservas. Esto no implica ningún tipo de corralito para los depósitos, los bancos trabajarán normalmente con los dólares de terceros. Por otro lado, suspendió la compra de pasajes, hoteles y excursiones al exterior con tarjetas, con el fin de no espiralizar la demanda, solo el 15% de las compras totales se hacen con tarjeta, pero algo reduce la demanda. Recordemos que no hay muchos consumidores con tarjetas con autorizaciones para gastar más de $ 1.000.000 en cuotas.

¿Esperás medidas adicionales?

El Banco Central, en el mes de noviembre, solo emitió $ 50.000 millones. El endeudamiento lo contrajo en $ 168.618 millones, y la base monetaria aumentó $ 154.318 millones. Esto implica que quiere tener la menor cantidad de dinero posible en la calle.

¿Qué sucedió con los depósitos y préstamos?

Los depósitos en pesos están neutros, mientras que los préstamos en pesos subieron muy poco. Estamos en un escenario en donde no hay expansión de pesos, los depósitos están equilibrados y los préstamos crecen muy poco, son todas señales que apuntan a la contracción económica. Por ejemplo, los préstamos en tarjeta y personales aumentan mucho menos que la inflación.

¿Qué querés decir?

En un escenario de contracción económica, muchos actores del mercado tendrán que vender dólares para pagar los sueldos, aguinaldos y financiar el capital de trabajo de la empresa para poder llevar adelante las ventas de fin de año. Todos los diciembre sucede lo mismo, no es el mejor mes para que suba el dólar blue, en enero y febrero se jugará otro partido.

Qué pasará con el dólar blue

Al día viernes la cantidad de contratos a vencer, lo que se llama el interés abierto, suma U$S 6.073 millones, la tasa implícita se ubica en torno del 60% anual, el mercado está pagando un premio muy alto, la suba de los futuros del viernes nos hacen sospechar que el Banco Central estaría por salir de la trampa en que ingresó en el año 2021.

¿Cuál trampa?

Durante todo el año 2021 el Banco Central devaluó la moneda a un ritmo menor a la inflación y, desde mayo en adelante, la devaluación nunca fue inferior al 1,0% ni tampoco superior al 1,2%. Creemos que vamos a un cambio de política, el Banco Central buscará alinear la devaluación con la probable inflación.

¿Esto le quitaría presión compradora?

Una devaluación del peso superior a la inflación es un incentivo a liquidar exportaciones y un desincentivo a importar mercadería. Creo que si el mercado observa un Banco Central con una política de devaluaciones más realista, el dólar blue podría mostrar una desaceleración en la tasa de crecimiento.

¿Te parece caro el dólar blue?

En un contexto tan recesivo como el actual, me parece que sí. Es una brecha del 100% que se podría achicar en el transcurso de los próximos meses si Argentina logra un acuerdo con el FMI.

¿Habrá acuerdo?

Todo hace pensar que el FMI quiere un acuerdo con Argentina. Lo que no sabemos aún es si Argentina quiere un acuerdo con el FMI.

¿Qué podría pasar si no hay acuerdo?

Argentina incurriría en atrasos y eso la dejaría sin financiamiento de los organismos financieros internacionales. Sería un paso atrás enorme.

¿Argentina podría obtener fondos frescos del acuerdo?

No estaría contemplado, pero el FMI podría devolverle los Derechos Especiales de Giro que utilizó para pagarle en los últimos meses, sería de gran ayuda para recomponer reservas.

Qué se sabe de un posible swap con otro país que no sea China

Sí, es correcto, pero se haría con otro país, algunos hablan de Emiratos Árabes. Luce probable porque hacia allí opera como embajador Guillermo Nielsen que sabe de ese tipo de acuerdos.

Todos los caminos apuntan a un acuerdo con el FMI

No todos, los mercados no creen en ningún acuerdo. Los bonos de la deuda en dólares cotizan entre 29% y 34% de paridad, según plazo y estructura de pago. Los mercados están escandalizados con Argentina, llegaron a un acuerdo para reestructurar la deuda en el año 2020 con un precio en torno del 54% de paridad, perdieron más de 20 puntos desde la reestructuración, están más de salida que de entrada.

¿Qué pasaría si hay un acuerdo?

Estos bonos subirían como mínimo un 30%, lo mismo ocurriría con las acciones. YPF valía U$S 5,64 cuando se reestructuró la deuda argentina, hoy vale U$S 3,43. El petróleo a esa fecha valía U$S 43 y hoy cotiza en U$S 73 luego de una fuerte baja. Este papel debería subir como mínimo un 30% si hay un acuerdo con el FMI.

¿Cuándo se anunciará un acuerdo?

Nadie conoce el cronograma, el sendero de la negociación es secreto, el gobierno enviará una ley al congreso para aprobar el presupuesto 2022 y en ese escenario los lineamientos de un probable acuerdo. Creemos que debería ser inminente el acuerdo para quitarle volatilidad al mercado.

¿Cristina escribió una carta más?

Eso agrega volatilidad al mercado. Está claro que no hay coincidencias entre el presidente y la vicepresidente. Si siguen discutiendo por carta, el mercado se los llevará puesto, hay que pasar a la acción, acordar con el FMI sería muy beneficioso para el país, tendríamos una hoja de ruta, no cortamos el crédito con los organismos financieros internacionales, recuperaríamos los Derechos Especiales de Giro que utilizamos para pagar deuda, y reestructuraríamos la deuda a vencer a 10 años con 4 años de gracia. No es poco.

El mercado está anestesiado

Correcto, el mercado solo va a creer cuando el acuerdo esté firmado. En el mientras tanto, estamos atados a la volatilidad internacional más la local.

Vamos a los mercados internacionales

La Reserva Federal de Estados Unidos seguirá con su política de retirar estímulos a la economía vía compra de bonos y se prepara para alguna subida de tipos de interés durante el año 2022. Esto complica al mercado de acciones americanas porque afecta el interés que pagan las compañías por su pasivo. Una mayor tasa de interés fortalecerá al dólar y seguramente impactará negativamente sobre el precio de las materias primas y aceleraría las devaluaciones de las monedas emergentes.

¿Qué sucede con la cepa Omicrón?

Los diarios internacionales no han dado ninguna información adicional, las distintas naciones trabajaron preventivamente y en función de lo que indicaron los laboratorios de Sudáfrica. Ahora la cepa será estudiada por los laboratorios de Estados Unidos y Europa, allí se tendrá un análisis más preciso. Creo que hubo una sobrereacción en los mercados. Esta semana será determinante para observar qué sucede, no me apresuraría a ser negativo.

Cuáles son los temas importantes del campo

Varios temas, a saber:

La soja en Brasil está espectacular, tendremos un cosechón. Si a esto le sumamos la fortaleza del dólar, no es momento para esperar una fuerte suba de precios.En Argentina, Soja enero U$S 350 y Soja mayo U$S 320 la tonelada. Hay que apresurarse a vender cosecha vieja, y no acelerar con la venta de la cosecha nueva. Para que la soja suba habrá que esperar el segundo semestre 2022. En Trigo nos están estafando, cerraron los registros de exportación y el precio se derrite. Hay anotadas 9 millones de toneladas de trigo, si la cosecha apunta a más de 20 millones de toneladas, los registros se volverán a abrir, eso hará que los precios se acomoden a la suba. Para el que no vendió hay más incentivos a esperar. Maíz sigue firme, para la campaña vieja y la nueva, posición diciembre 2020 vale U$S 209,3, mientras que la campaña diciembre 2021 vale U$S 191. Cuidado, el maíz sigue firme, pero nos juega en contra la posibilidad de que el gobierno nos cierre el registro cuando lo crea conveniente. Ternero a precios estrafalarios, no hay forma de ganar dinero comprando un ternero a precios superiores a los $ 320 y después vender un animal de 390 kilos a un precio de $ 245. Es una locura. Un ternero de 200 kilos se vende a $ 64.000. Una vaca sin servicio vale $ 63.000. Una vaca usada con cría $ 47.000. Una vaquillona con garantía de preñez $ 116.000. Una vaca nueva con garantía de preñez $ 100.000. Hay una gran distorsión de precios, el que pueda vender ternero y comprar vaca o vaquillona hará un buen negocio. Mirar cómo juega impositivamente esta venta y compra. Marketplaces: la cuarta revolución del campo argentino

Algunas conclusiones

El Banco Central está emitiendo menos que meses anteriores , no expande su deuda y trata de no generar una gran expansión de moneda. Esto generaría una contracción en la economía, que obligaría a que muchos agentes económicos tengan que vender dólares durante diciembre. Dólar blue tranquilo.

, no expande su deuda y trata de no generar una gran expansión de moneda. Esto generaría una contracción en la economía, que obligaría a que muchos agentes económicos tengan que vender dólares durante diciembre. Dólar blue tranquilo. La inflación es un fenómeno monetario, pero para noviembre y diciembre esperamos guarismos entre el 3,0% y 3,5%.

es un fenómeno monetario, pero para El dólar oficial comenzaría a subir a un ritmo similar o mayor a la inflación . Lo que sucedió el viernes podría ser un anticipo de lo que va a pasar en el año 2022.

. Lo que sucedió el viernes podría ser un anticipo de lo que va a pasar en el año 2022. El acuerdo con el FMI debería anunciarse en diciembre y cerrarse en el primer trimestre del año 2022 para calmar a los inversores, los bonos y acciones no deberían seguir a los precios actuales.

y cerrarse en el primer trimestre del año 2022 para calmar a los inversores, los bonos y acciones no deberían seguir a los precios actuales. Mercados internacionales convulsionados por la cepa Omicrón, no hay certezas de qué impacto podría tener, los mercados descontaron lo peor, a lo mejor el mercado se calma y tenemos una buena semana.

¿Dónde estás en la semana?

El martes y miércoles en Charata, mientras que el jueves en Reconquista, Chaco.

* Analista y consultor económico