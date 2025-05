Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a la Unión Europea y los iPhone

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó imponer un arancel del 50% a los productos importados desde la Unión Europea (UE) a partir del próximo 1 de junio.

"¡Nuestras conversaciones con ellos no van a ninguna parte! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025", anunció Trump en un posteo de su cuenta en Truth Social, añadiendo que "no se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos".

"Ha sido muy difícil tratar con la UE, que fue creada con el objetivo principal de sacar ventaja de Estados Unidos en la parte comercial", dijo Trump. En el caso de aplicarse, los aranceles se elevarían drásticamente del promedio actual de 12,5% (2,5% ya vigentes antes de la investidura de Trump y un 10% adicional desde abril), según AFP.

Ante el anuncio, los líderes europeos y funcionarios de alto nivel reaccionaron con consternación y llamaron a una desescalada. "Nos mantenemos en la misma línea: desescalada, pero estamos listos para responder", comentó el ministro delegado francés de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, sostuvo que los "aranceles no ayudan a nadie y solo conducen a que el desarrollo económico de ambos mercados se resienta".

Las bolsas europeas cerraron en rojo este viernes, sacudidas por la amenaza de Trump. París cedió 1,65%, Fráncfort 1,54%, Milán 1,94% y Madrid 1,18%. Por su parte, Londres solo perdió 0,24%, ya que Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron un acuerdo comercial a principios de mayo.

Trump denunció en varias ocasiones el déficit comercial de Estados Unidos con Europa, que estima entre US$ 300.000 y US$ 350.000 millones, aunque según datos del representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), el desbalance se ubicó en US$ 235.000 millones en 2024.

La Comisión Europea cuestiona esas cifras y habla de unos US$ 160.000 millones y únicamente 50.000 millones de euros si se integra el excedente comercial estadounidense en términos de servicios.

Un portavoz de la UE se negó a comentar las nuevas amenazas y dijo a la AFP que estaba prevista una llamada este viernes entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic y el Representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer.

Amenaza para Apple

En otro mensaje Trump también amenazó a la empresa Apple con nuevos aranceles desde su cuenta en Truth. "Hace tiempo informé a Tim Cook (presidente) de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%", señaló el presidente estadounidense.

La mayoría de los iPhone son ensamblados en China, aunque en los últimos años la empresa ha trasladado parte de su producción a otros países como India. Apple no contestó inmediatamente una solicitud de AFP de un comentario sobre el anuncio.

Según el analista Dan Ives, de la consultora Wedbush Securities, el problema de la propuesta de Trump es que mudar la producción del iPhone para Estados Unidos es "un cuento de hadas inviable". Si se fabricaran en Estados Unidos, los iPhone costarían unos US$ 3.500 apuntó. Y mudar toda la producción demoraría hasta 10 años.

