Donald Trump sorprendió al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle pore sopresa en el Salón Oval un video que supuestamente demuestra las acusaciones estadounidenses sobre un genocidio contra blancos en el país africano.

Durante un encuentro oficial con Ramaphosa, Trump pidió que apagaran las luces para que se proyectara un video. "Les permites tomar tierras y cuando toman las tierras, matan al agricultor blanco. Cuando matan al agricultor blanco, no les pasa nada", lanzó Trump. Además, le mostró recortes de prensa que, según él, confirman los hechos.

El mandatario sudafricano negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con la que se busca corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca.

"No, no, no, no", dijo Ramaphosa. "Nadie puede tomar tierras", respondió, delante de la prensa, que estaba presente. Cuando terminó de reaccionar, pidio "hablar del asunto con mucha calma".

"Nelson Mandela nos enseñó que siempre que hay problemas, la gente debe sentarse a la mesa y conversar. Y esto es precisamente de lo que nosotros también queremos hablar", dijo.

El episodio recordó a lo ocurrido en febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance humillaron al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.

