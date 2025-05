Nicolás Maduro condenó la quita de protección a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este martes la decisión de la Corte Suprema estadounidense que autorizó la suspensión del amparo migratorio, denominado Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a 350.000 venezolanos en ese país.

"Rechazo y repudio el retiro del TPS como protección social a la migración venezolana, migrar no es delito, quitarle el TPS sí es un delito", expresó Maduro, quien además señaló que el beneficio “era una forma de protección para atraer migrantes venezolanos en Estados Unidos”.

El mensaje de Maduro llega después de que el Máximo Tribunal norteamericano le hiciera lugar a la solicitud del gobierno de Donald Trump para anular el TPS a este grupo de migrantes. El amparo es entregado a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura por guerras, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias". Los venezolanos gozaban de ese beneficio, que además había sido extendido por Joe Biden por 18 meses antes de entregar el poder al republicano.

Trump, al que muchos venezolanos-estadounidenses apoyaron en las elecciones, amenaza con millones de deportaciones desde que comenzó su mandato. A pesar de eso, en marzo, un juez federal de California había suspendido la quita del TPS bajo el argumento de que "olía a racismo". Sin embargo, la decisión fue apelada por el Gobierno norteamericano ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que finalmente le hizo lugar.

Los testimonios de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos

Denis Caldeira se siente en un "limbo" legal desde que, hace unas horas, la Corte Suprema estadounidense autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus migratorio que lo protegía a él y a otros cerca de 350.000 migrantes venezolanos.

"Hay que salir a trabajar. No me puedo quedar encerrado en casa. Obviamente siento miedo, pero no hay nada que pueda hacer", expresó Caldeira en Doral, una ciudad cercana a Miami donde más del 40% de los habitantes son originarios de Venezuela, por lo que se la apoda "Doralzuela".

Caldeira, de 47 años, es beneficiario del estatus de protección temporal. "Desde que empezó su mandato, hubo como una especie de persecución hacia los venezolanos en particular", lamenta Caldeira desde El Arepazo, un restaurante venezolano muy popular en Doral.

A su alrededor, muchos no entienden que el gobierno de Trump, que tiene un club de golf en la ciudad, haya sumado a los venezolanos a su campaña contra la migración irregular. "La mayoría de los venezolanos-estadounidenses votaron pensando que (Trump) iba a tener una postura mucho más frontal en contra del régimen de Maduro, que lo iba a sacar del poder, no que iba a terminar sacando a los venezolanos de Estados Unidos", dice José Antonio Colina, presidente de una organización de exiliados del país sudamericano.

"Hay una profunda contradicción porque, si los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos humanos, ¿cómo puede mandar allá a miles personas que vinieron precisamente por persecución política?", se pregunta.

Para la mayoría de los entrevistados lo difícil es pensar en dejar atrás un país en el que han encontrado refugio, pero donde también han realizado un gran esfuerzo para prosperar. "Esperábamos que todo este proceso de limpieza (sic) fuera contra las personas que lo merecían, no contra todos nosotros", sostuvo Oli García, dueña de una imprenta en Doral.

"Nosotros hemos aportado muchísimo. Quiero más empresas y quiero crecer más, quiero tener una sucursal", explica esta mujer de 42 años. "Pero ahorita no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, no sé si de verdad voy a terminar creciendo aquí o al final voy a tener que irme".

Nicolás Maduro suspende los vuelos desde Colombia a Venezuela

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela anunció el lunes la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de "mercenarios" por esa vía con el plan de "sabotear" las próximas elecciones.

El chavismo gobernante denuncia constantemente planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro supuestamente planificados en Estados Unidos y Colombia con colaboración de la oposición.

Esta vez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, vinculó de hecho en esta nueva denuncia a la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad. La dirigente, que denuncia fraude en la reelección de Maduro en julio de 2024, llamó a no participar en las elecciones de gobernadores y legisladores del 25 de mayo.

La medida llegó poco antes de la salida de un vuelo Bogotá-Caracas de la aerolínea Latam.

Algunos pasajeros ya habían abordado cuando la tripulación anunció la cancelación de la ruta y que debían bajar. De vuelta en la terminal, llamaban a familiares para buscar más información y decidir qué hacer.

"Tienen que pensar en el pueblo y la gente que está afuera", dijo a la AFP Gianlore Lorenzo, un comerciante de 64 años. "No nos (pueden) dejar a la deriva (...), esperamos que se solucione".

"Hace seis años que no piso Venezuela e iba a pasar vacaciones en mi país y me parece injusto que no pueda pasar", indicó por su parte Thajois Leonetti, ingeniera de 50 años residenciada en Chile que hacía conexión en Colombia.

Reclamó que la medida no se hubiera anunciado con antelación para poder planificar.

Cabello no precisó por cuánto tiempo estará vigente la nueva suspensión, aunque el aviso en el sistema de información para pilotos (NOTAM) y las autoridades colombianas indicaron que es hasta el lunes 26 de mayo.

