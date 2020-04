Economistas analizan las medidas del gobierno para contener al dólar paralelo

por Lorena Rodríguez

"La suba del dólar es multicausal" indica el analista Christian Buteler, director de Buteler Servicios Financieros, para explicar el maremoto actual en los precios de la divisa paralela. Y recuerda que, para leer el fenómeno ante todo hay que poner el ojo en la fuerte baja de las tasas. "El inversor hace unos meses recibía 60 o 65% por sus depósitos en pesos. Hoy el minorista recibe un 26 % y el mayorista mucho menos, la inflación esperada sigue en torno al 40 o 50% con lo cual la tasa real es totalmente negativa", indicó.

Una idea que comparte Martín Kalos, Economista Jefe de Elypsis. "En medio de una crisis que viene de hace 2 años y que se ha profundizado por la pandemia del coronavirus, el gobierno no tiene alternativas mejores de inversión en pesos y quien necesita liquidez en pesos recurre a colocaciones que en términos reales le dan pérdida", dijo y agregó: " Es lógica la demanda actual (de dólares) en un momento de crisis. Es difícil salir de la encerrona, y quien tiene flujo excedente de pesos necesita colocarlos en algo", explicó. De ahí, al dólar, un paso.

Otro punto imposible de descartar en este combo multicausal que llevo al blue a $120 es la fuerte emisión de pesos por parte del gobierno Nacional como parte de la política de contención ante la crisis sanitaria. Que hizo todo el mundo, pero que en Argentina puso al desnudo el problema de los pesos argentinos, que siguen depreciándose. En la mirada del economista Aldo Abraham, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, la escalada el dólar va a seguir en parte por esto. "Es coyuntural porque la gente se está saliendo de los pesos. Al comienzo de la cuarentena se demandó mayor cantidad de pesos pero al ver que los cajeros están regulares y se normalizan los bancos, la demanda vuelve a los niveles anteriores, no se absorbe el gran nivel de emisión y esos pesos siguen ahí", dijo. En contrapartida, "se aprecia el aumento del paralelo y eso es lo que se ve en este momento en el mercado", explicó.

Respecto a la primer medida oficial tomada para limitar la tenencia de dólares por parte de los fondos de inversión, David Miazzo, Economista Jefe de FADA indicó que puede generar un poco de alivio en el corto plazo al obligar a los fondos a desprenderse de dólares. "Eso puede tener efecto en el Dólar MEP y en corto plazo puede generar una descompresión. Pero, no soluciona el problema de fondo que es una demanda de dolares por encima de la oferta" indicó. En definitiva, el cepo obliga a toda la demanda de dólares a ir a una ventana muy chica (dólar MEP, CCL y Blue). "Gran parte de la oferta genuina de dólares por exportaciones se está canalizando por la ventana del dólar oficial. En este contexto y en general en el país, nadie quiere desprenderse de los dólares", manifestó.

En la opinión de Buteler "las medidas que puso el BCRA y la CNV podrían llegar a dar un poco tranquilidad al MEP y al Contado con liquidación pero tampoco lo veo duradero. Si tuviese impacto podría ser 24/48 horas. La tasa de pases que subió el Banco Central sigue estando muy lejos, es una tasa positiva así que no le veo mucho resultado", añadió.

Aldo Abraham es menos optimista respecto de la resolución oficial reciente y cree que cuántas más medidas restrictivas se tomen peores consecuencias habrá para la economía. "Esto tiene un efecto muy coyuntural y lo único que logra es generar distorsiones que hacen que haya menos interés por inversiones que están en blanco y todo eso tienda a pasarse a inversiones en negro. Es decir, dejarán de operar en el CCL y pasarán al dólar blue". Para Abraham eso explica como "antes el blue estaba lejos del paralelo legal y ahora están casi siempre juntos", destacó.

Y también se mostró preocupado por el posible crecimiento de operaciones en negro. "Cuando más medidas restrictivas se tomen, cuanto más sea el conjunto de los que quieren pasarse a dólares y vean que no pueden hacerlo en el legal lo van a hacer en el mercado negro. Es cierto que por un tiempo tiene impacto porque se modera la salida de pesos y tiene un costo fenomenal en términos económicos porque todo lo que se operaba en blanco pasa a operarse en negro y se le pierde el rastro", dijo.

Ahora bien, al analizar el precio del dólar a $120 los analistas coinciden en que es caro. "Creo que el dólar a $120 es carísimo, no se justificarían esos valores pero sabemos que cuando se quiere salir de los peso se paga cualquier cosa", apuntó Buteler. Pero indicó que "si las condiciones no cambian, si bien el dólar a 120 me parece muy caro, creo que podría seguir hacia arriba. Habría que ver hasta qué precio la gente está dispuesta a convalidar", agregó.

Por su parte, para David Miazzo medidas como estas se pueden tomar por única vez. "En algún momento a los fondos se les acaban esas tenencias porque es un stock, no un flujo. Acá la único que puede ayudar es solucionar la cuestión de la deuda para que empresas y gobierno puedan recibir fondos frescos o refinanciar y generar oferta genuina de dólares vía exportaciones", analizó.

Finalmente, para Martín Kalos la medida de la CNV "intenta contener el agua que va sobrepasando el dique, en definitiva choca contra la falta de perspectiva para la demanda de pesos. El gobierno no tiene alternativas mejores de inversión en instrumentos en pesos. Ahí está el problema más allá de que alguna de estas regulaciones intenten contener los agujeros del dique por los que se estaba yendo el agua", concluyó.