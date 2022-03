Las organizaciones piqueteras anunciaron un acampe contra el gobierno desde el miércoles

Durante la tarde del lunes 28 diferentes organizaciones piqueteras estuvieron reunidos con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en busca de un acuerdo para sobrellevar la crisis a través de la ampliación del plan potenciar trabajo, alimentos para comedores y familias. En ese sentido Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, confirmó a PERFIL que no hubo acuerdo con el Gobierno.

"No hay nada, no hay acuerdo ni respuesta. Vamos a salir a darle continuidad al plan de lucha con acampe en todo el país por tiempo indeterminado a partir del miércoles a las 14 horas", anunció el dirigente.

Zabaleta recibe a piqueteros duros en medio de amenazas de un nuevo acampe

Además justificó la medida ya que la situación social es delicada y no hubo respuestas de parte de las autoridades. "El ministro se fue a una reunión con Martín Guzmán, esperemos que venga con una respuesta hasta el miércoles. No tiene respuestas ni para cuestiones esenciales como la comida. No es la política correcta, deja a la marginalidad absoluta a miles de personas en el país".

Y continuó que ésta es una decisión de toda la unidad piquetera tomada en el plenario realizado hace 15 días en Plaza de Mayo con más de 15 delegados.

Ante la consulta sobre cuál fue el ofrecimiento por parte del ministro Zabaleta, Belliboni, aseguró que les ofrecieron maquinarias y cosas para potenciar el trabajo de lo que ellos entienden como economía popular.

"Parece una cosa más para las organizaciones que para la gente, la misma no necesita herramientas o un banco de herramientas para trabajar porque ya las tiene, lo que no tiene es el trabajo", concluyó el dirigente piquetero.

Desde el Gobierno contradicen a los piqueteros

Desde el Ministerio de Desarrollo Social afirman que le ofrecieron maquinarias, insumos y herramientas para las cooperativas y el refuerzo para las políticas alimentarias a los movimientos piqueteros pero que los mismos no dieron respuestas.

