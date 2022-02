La izquierda marcha contra el FMI, en guerra con Milei

El Frente de Izquierda y una importante cantidad de organizaciones políticas y sociales marcharán hoy a la tarde a Plaza de Mayo para reclamar en contra de acuerdo que anunció el gobierno con el Fondo Monetario. Sin embargo, la convocatoria se dio en medio de un impensado debate entre ese sector y el que representa el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, a raíz de un proyecto de ley de su espacio para "prohibir piquetes".

La movilización está convocada para las 17 horas en Plaza de Mayo y quienes la motorizan ya avisaron que se esperan entre 80 y 100 mil personas que entrarán encolumnadas por las calles Diagonal Sur, Avenida de Mayo y Diagonal Norte. Eso, probablemente generará complicaciones en el tránsito del centro porteño y hasta podrían producirse cortes de calles.

Y justamente, esa cuestión generó un debate mediático que resonó en las últimas horas entre la izquierda y el espacio libertario de Milei.

Es que el diputado nacional Ramiro Marra anunció la presentación de un proyecto de ley para prohibir "piquetes" en la Ciudad de Buenos Aires, con un pedido al Gobierno porteño que haya un espacio para esas concentraciones.

La izquierda vs. Milei: ¿nueva grieta?

En la antesala a la movilización de hoy, la difusión del proyecto de ley generó debates en las redes sociales entre quienes defienden la iniciativa libertaria y quienes la reprochan. Fueron similares a cuando la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, presentó en 2016 el "protocolo anti-piquetes" para impedir cortes de calles.

Pero también hubo un capítulo en los medios de comunicación, donde hubo un cruce entre el dirigente del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, el titular de Canillitas, Omar Plaini, y Marra, el autor del proyecto de ley.

"Cuando no te dejan circular, cuando cortan la calle, eso es un piquete, y nosotros estamos en contra. El que quiera protestar que proteste en un lugar sin afectar a terceros", dijo el representante libertario.

"Creemos que hay una mala intención de ciertas marchas que eligen un lugar y horario donde lo único que hacen es damnificar a terceros", agregó en C5N.

La respuesta de la izquierda

A su turno, Plaini dejó en claro que no coincide "en nada" porque "si hay un reclamo hay elementos, y al reclamo hay que darle visibilidad. Nadie va a movilizarse por el hecho de salir para generar daño".

En ese momento, añadió: "Estamos ante una desigualdad atroz y fuera del sistema quedan millones, miles de seres humanos. Es inaceptable tanta concentración de riqueza y que por otro lado haya gente sin alimento. Esa injusticia por algún lado tiene que manifestarse".

Mientras tanto, Pitrola recordó que todos los derechos que han conquistado los trabajadores "se han conseguido con lucha, movilización y huelgas". También catalogó el proyecto de Marra como "un ataque al derecho de manifestación popular".

Izquierda-Milei: el debate por la defensa de los trabajadores

En ese momento, el debate tomó un giro cuando los representantes de ambos espacios comenzaron a discutir acerca de quién defiende a los trabajadores y quién no.

Mientras los referentes de la Izquierda defendían el derecho a huelga para reclamar mejores condiciones laborales y económicas, el diputado del espacio de Milei aseguraba que con su proyecto defendía a los trabajadores perjudicados por los "piquetes".

"Son más los trabajadores afectados por los cortes de calle que los supuestos trabajadores que van a marchar. Para tener visibilización jodemos al otro, entonces no están defendiendo al trabajador, lo estamos haciendo nosotros", lanzó Ramiro Marra.

Fuerte debate entre Pitrola, Plaini y Marra, anoche en TV.

Para Pitrola, en tanto, "quieren evitar la lucha del pueblo trabajador por sus derechos". También dijo que "hay un desprecio profundo de clase, de la gente y de los trabajadores".

"Los reclamos tienen que tener visibilidad, tenemos el derecho. Las luchas hay que darlas y visibilizarlas para vivir un mundo más justo", aportó Plaíni.

En tanto, uno de los momentos más álgidos fue cuando le reprocharon a Marra tener doble vara, ya que se había manifestado a favor del Banderazo del 12 de octubre de 2020 motorizado por la oposición contra las medidas sanitarias, un episodio que generó múltiples cortes de calle. Lo mismo en Mar del Plata con el acto de sorteo del sueldo de Milei, donde habría habido dos carriles de una calle interrumpidos.

"Eso fue en Mar del Plata y no en horario pico. Había muy pocos autos. Yo no apoyo los cortes de calles, pero por supuesto es un tema de días: las marchas que apoyé no fueron en días hábiles, sino en fines de semana", respondió.

