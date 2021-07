Penes de madera: el Ministerio de Salud confirmó que la licitación continúa

El viernes se volvió viral la información sobre la compra de penes de madera y otros elementos para brindar educación sexual desde el Ministerio de Salud de la nación. Los materiales fueron pedidos para hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual, en el marco del programa de Educación Sexual Integral. Si bien el principal oferente se bajó; la secretaria de Acceso a la Salud Pública, Sandra Tirado, manifestó en dialogo con PERFIL que la licitación continua avanzando.

“Si cumplen con todos los papeles y con los requerimientos técnicos que se piden desde la Dirección de VIH se pueden seguir con las compras. Que caiga un oferente no hace que caiga todo el proceso. El proceso de compra sigue”, afirmó.

Tirado señaló que “no es que él oferente se haya bajado, sino que al no tener ese papel, no puede seguir estando en la licitación porque no cumple con todos los requisitos”.

El Ministerio de Salud comprará penes de madera y otros elementos sexuales por 13 millones de pesos

“Puntualmente en este caso es una política de salud para prevenir el embarazo no deseado, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para cumplir nuestra obligación como Estado de dar Educación Sexual Integral y que llegue a todos los sectores del país de forma equitativa, incluso los más vulnerables”, explicó la funcionaria.

En esta línea y según datos relevados por la cartera de Salud, las enfermedades de transmisión sexual han aumentado, y en consecuencia, se hace fundamental la ESI.

“¿Si es el momento? Por supuesto que es el momento. Que haya una pandemia no significa que el ministerio de salud no atienda todas las enfermedades que no son pandemia”, enfatizó la secretaria de Acceso a la Salud Pública.

El empresario que se bajó de la licitación

“Ya estábamos fuera antes de toda esta repercusión. Evaluamos, nos pusimos a ver los números, los tiempos. No nos conviene porque hay mucha incertidumbre y en el mejor de los casos estaríamos cobrando en diciembre. Además, tenemos elección en el medio y el dólar se puede escapar a cualquier lado” explicó Carlos Esteban Nielsen.

El empresario cordobés de 35 años, quien tiene una vasta experiencia en licitaciones, detalló que por el complejo proceso de importación que cambia frecuentemente, y el pago del material en dólares que con las elecciones aumenta y no se mantiene estable, “con suerte tendrían una mínima ganancia”.

“Es muy difícil estimar la rentabilidad cuando se paga todo en dólares. Para salir a comprar, tengo que pedir dólares. De aquí a que cobre, si el dólar blue se fue a las nubes básicamente le devuelvo y con suerte gano algo. La verdad es que no tenemos la solvencia necesaria para afrontar ese riesgo”, afirmó el joven.

Los oferentes que quedan

En el caso de los penes de madera, Marketing Dimensión los ofreció a un precio unitario de $1.430, que por las 10.000 unidades que fueron requeridas dan un total de $14.300.000. Melenzane los ofreció con un precio unitario de $882, con una oferta de 5000 unidades, que resulta en un total de $4.411.850.

CP