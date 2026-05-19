El Banco Central adquirió US$ 144 millones y acumuló 90 ruedas consecutivas de compras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili se hizo con US$ 144 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 46.190 millones, con una suba de US$ 54 millones respecto a la última jornada. Así, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 90 ruedas y suma US$ 8.378 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.223 millones.

El titular del BCRA confirmó que el cepo a las empresas llegó para quedarse

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.023 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 1.304 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 83,78%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

El titular del BCRA confirmó que el cepo a las empresas llegó para quedarse

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le puso un freno a las expectativas del mercado y confirmó que las restricciones cambiarias que hoy limitan a las empresas "podrían mantenerse”. De esta forma, la autoridad monetaria dejó en claro que no le interesa que las firmas puedan atesorar divisas libremente, una ventaja que las personas físicas recuperaron en abril de 2025.

Durante la presentación del Informe de Política Monetaria, el funcionario marcó cuáles son las verdaderas prioridades de su gestión. Según detalló, desarmar trabas clave, como la regla que obliga a esperar 90 días para cruzar entre el mercado oficial y el financiero, no está en los planes porque podría generar riesgos innecesarios en otras áreas de la economía. "Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía, nos preocupa más el comercio exterior", señaló durante una conferencia de prensa este lunes.

Respecto a los dichos de Bausili, desde Max Capital destacan que "el foco del Banco Central de la República Argentina respecto al sector externo está puesto en garantizar el normal funcionamiento de las exportaciones e importaciones para que la economía pueda mantenerse dinámica, destacando que ambas vienen mostrando un fuerte dinamismo desde may-25".



"Sobre la remonetización de la economía, Bausili reconoció que viene ocurriendo a un ritmo más lento de lo esperado, aunque sigue esperando que la demanda de dinero continúe recuperándose, solo que de manera más gradual que la proyectada originalmente", afirman.

El próximo gran desafío en la agenda de Bausili es la renovación del swap de monedas que el país mantiene abierto con el Banco Popular de China, que vence a fines de julio próximo.

El titular de la autoridad monetaria confirmó que viajará personalmente a Beijing en junio. La intención del Gobierno argentino es extender el swap en los mismos términos que rigen hoy, incluyendo el tramo del crédito que ya fue "activado" y que la administración nacional utilizó en su momento para cancelar pagos de deuda de urgencia.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 19 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.398, subiendo $2 respecto al cierre del lunes.

El dólar blue cotizó en la jornada de este lunes a $1.415 para la compra y a $1.435, subiendo $25 respecto al lunes. Por el lado del MEP, operó a $1.432, con una suba de $4 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.491 subiendo $8 respecto al lunes.

La inflación mayorista trepó al 5,2%

Los precios mayoristas en abril aumentaron 5,2% respecto del mes anterior, debido a la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó un incremento de 30,8% con respecto al mismo mes del año pasado y acumula en lo que va del año una suba de 11,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,09%), “Productos refinados del petróleo” (1,63%), “Sustancias y productos químicos” (0,46%), “Alimentos y bebidas” (0,26%) y “Productos de caucho y plástico” (0,18%).

FN