El BCRA vendió US$ 186 millones y las reservas cayeron más de US$ 1.000 millones en cuatro días

En medio de la tensión cambiaria y las dudas respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió divisas por cuarta jornada consecutiva y en la última semana acumula pérdidas de más de US$ 1.000 millones en las reservas internacionales brutas.

Este miércoles, la autoridad monetaria se desprendió de US$ 186 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, hilvanó cuatro ruedas al hilo con saldo vendedor. De hecho, desde el viernes de la semana pasada, sacrificó US$ 930 millones para satisfacer la demanda y, en lo que va del mes, el rojo asciende a US$ 307 millones.

Reservas en alerta: la principal fuente de dólares podría agotarse y complicar al Banco Central

El BCRA vendió casi US$ 1.000 millones en el mercado cambiario

Con un volumen operado de US$ 448 millones, el más bajo desde el jueves 13 de marzo, la entidad conducida por Santiago Bausili no pudo evitar la venta de dólares frente a una creciente requerimiento de importadores y sin la aparición decisiva de otros tiempos de los exportadores.

En simultáneo, las reservas internacionales brutas se contrajeron US$ 161 millones y cerraron en US$ 27.045 millones. Fuentes del mercado financiero pronosticaron a este medio que en los próximos días podría quebrar el umbral psicológico de los US$ 27.000 millones.

Cabe destacar que la merma en las tenencias del BCRA es significativa. En las últimas cuatro jornadas hábiles, perdió unos US$ 1.057 millones y el drenaje se acelera. Si bien el Central venía en una racha positiva hasta mediados de marzo, motorizada por la liquidación de los créditos en dólares en el MULC, la falta de precisiones del entendimiento con el FMI generó ruido en los mercados y revirtió ese viento de cola.

La volatilidad se retroalimenta y ocasionó un aumento de los tipos de cambio financieros y libre. Al mismo tiempo, los contratos de dólar futuro mostraron una actividad frenética a comparación con meses previos, de cobertura ante la posibilidad de una eventual devaluación, y cristalizan las dudas de los inversores con el esquema cambiario que primará tras las negociaciones con el organismo multilateral.

Los motivos detrás del drenaje de dólares y reservas

"Con implícitas de futuros aún arriba de las tasas en pesos, complicado que no sigan las ventas netas. Y zafamos de que hoy las brutas perforen los US$ 27.000 millones. Viendo las ventas de este miércoles, parece difícil que esto último no ocurra mañana. Parece que salieron a alinear tasas de futuros, deberían seguir haciéndolo, porque aún están arriba", expresó el economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño.

Un informe de 1816 destacó que el mercado "se puso nervioso por el contenido del acuerdo con el FMI y los cambios que pueden venir en materia cambiaria y monetaria". "El Gobierno viene controlando tanto el tipo de cambio oficial como el contado con liquidación usando dos herramientas cuyo futuro está en duda. El oficial se controló con el crawl (primero de 2% y luego de 1% mensual) que, al estar bien por debajo de las tasas en pesos, impulsaba el carry trade y, por ende, las compras del BCRA en el mercado oficial (las reservas netas casi no subieron en este esquema pero porque el sector público repagó deuda)", explicaron.

En tanto, remarcaron que las compras de dólares en el MULC responden a exportadores repagando préstamos en "argendólares", importadores que venían postergando el acceso para aprovechar la tasa de Lecap o bancos que estaban "short en el spot".

Bajo la perspectiva de los analistas, la adquisición de divisas responde a que ya no es claro que la devaluación de 1% mensual fijada por el equipo económico dure mucho más: "Fue puesta en duda por el propio Caputo, que en dos oportunidades respondió por TV que no podía decir si se mantendrá o no".

Un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI) proyectó que se podría extender la racha vendedora del Banco Central hasta que las tasas en dólares (en pesos efectiva) y pesos vuelvan a alinearse, con la primera por debajo de la segunda. Para eso, será "clave ver si en los próximos días el Gobierno anuncia alguna medida para que esto suceda o si esclarece cómo será el esquema cambiario bajo el acuerdo con el FMI".

MFN / Gi