El superávit comercial fue de US$ 227 millones en febrero, el segundo más bajo en la era Milei

Por decimoquinto mes consecutivo, febrero de 2025 arrojó un superávit comercial de US$ 227 millones. No obstante, se trata la segunda cifra más baja en la era Milei, luego de los US$ 142 millones que se registraron durante el primer mes del año. El achicamiento del excedente responde a un significativo crecimiento de las importaciones por el repunte de la actividad económica, la extinción del impuesto PAIS y la apreciación cambiaria.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el saldo de la balanza comercial decreció US$ 1.182 millones en relación con febrero de 2024. "Esta disminución se explica principalmente por el fuerte incremento en las cantidades importadas, que superó al de las exportadas, a pesar de un aumento de 7,5% en el índice de términos del intercambio", detalló el organismo.

Por la guerra comercial de Estados Unidos, Argentina perdería el superávit comercial

Superávit comercial de febrero: exportaciones vs. importaciones

En cuanto a las exportaciones, alcanzaron US$ 6.092 millones, lo que representó un salto interanual de 10,1% impulsado por un incremento de 12% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 1,6%.

En términos desestacionalizados, los envíos al exterior crecieron 1,8% en comparación con el mes previo, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones. En el primer bimestre, acumularon US$ 12.006 millones con una suba de 9,9%.

Todos los rubros exportados marcaron alzas. El que más se elevó fue Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que llegó a US$ 1.615 millones, y reflejó un ascenso de 15,4% (US$ 216 millones). Las cantidades aumentaron 10,3% y los precios, 4,7%. La mayor subida se reflejó en material de transporte terrestre (US$ 83 millones).

Por el lado de las importaciones, en febrero totalizaron US$ 5.864 millones, con un incremento interanual de 42,3%. Este crecimiento se debe principalmente a un aumento de 55,4% en las cantidades importadas, mientras que los precios registraron una caída de 8,5%.

El rebote de la actividad económica, el fin del impuesto PAIS y el "dólar barato" motorizaron el avance importador que se registró tanto en el primero como en el segundo mes del año. Al mismo tiempo, la política económica de la administración libertaria contempla una apertura comercial que potenciará esta dinámica en los próximos meses.

En términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo, las importaciones crecieron 8,9% y 1,6%, respectivamente, en la comparación con enero de 2025. Siguiendo esa misma línea, anotaron un alza bimestral de 33% hasta los US$ 11.617 millones. El uso económico que más se elevó fue Resto: 174,4% (US$ 28 millones), esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers) (US$ 28 millones).

Déficit con los principales socios comerciales

Brasil fue el primer país de destino de las exportaciones argentinas (17%). Con el país vecino se registró un déficit comercial de US$ 360 millones. En segundo lugar quedó Chile y, en este caso, la relación fue superavitaria para la Argentina en US$ 466 millones. Estados Unidos se posicionó como el tercer destino, al concentrar el 6,9% de lo exportado. En medio de los intentos de Milei por cerrar un acuerdo de libre comercio con Donald Trump, el rojo del intercambio ascendió a US$ 89 millones.

Por último, el origen de las importaciones estuvo encabezado por China, Brasil y Estados Unidos, que representaron 26%, 22,9% y 8,8% de las compras argentinas de bienes, respectivamente. Lo llamativo es que nuestro país anotó déficit con los tres socios comerciales más relevantes.



MFN / Gi